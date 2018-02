El abogado de Arantxa Sánchez Vicario desvela que la extenista no tiene ningún activo a su nombre No fue la deportista sino su letrado quien habló ante las cámaras de «Sálvame Deluxe», para desmentir algunas de las informaciones publicadas por los medios españoles

«Como comprenderán, es una situación desagradable para mí. Confío en mis asesores y en los tribunales». Ni una palabra más de Arantxa Sánchez Vicario se escuchó en la entrevista que «Sálvame Deluxe» publicitaba como bombazo del sábado.

El invitado estrella, al final, resultó ser el abogado de la extenista, en cuyo despacho se grabó la entrevista tras hacerse público su divorcio de Josep Santacana. Entre otras cosas, el letrado aprovechó para desmentir ciertas informaciones y aclarar cuál es la situación de la pareja en estos momentos.

«Ella no se ha mudado. El señor Santacana se mudó hace un año o un poco menos. Ella está con sus dos hijos menores en el domicilio familiar», aclaró el abogado de la catalana, quien también aseguró que Santacana no se llevó los trofeos de Sánchez Vicario, si bien reconoció que no están en poder de la deportista: «Estamos hablando de cómo recuperarlos».

El abogado también negó que Arantxa Sánchez Vicario tuviera un gran patrimonio: «No he visto que haya ninguna propiedad a su nombre. Estamos investigando, pero todavía no hemos encontrado el nombre de Arantxa. No sé dónde están los activos. Cuando lo sepamos, haremos lo posible por resolver el asunto del divorcio con una mediación y un acuerdo confidencial. Hay algunas deudas y obligaciones que pagar».

Aunque la noticia ha trascendido ahora, la pareja lleva un par de años haciendo vidas separadas en Miami. No fue hasta que Santacana se decidió a interponer una demanda de divorcio cuando los medios se hicieron eco de la noticia.