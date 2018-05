Ágatha Ruiz de la Prada se pronuncia sobre su relación con «El Chatarrero» El futuro de la diseñadora y el empresario aún es incierto

ABC

En uno de los mejores momentos personales y profesionales de su vida, Ágatha Ruiz de la Prada, de 57 años, se embarca en un nuevo proyecto profesional de la mano del artista Alejandro Dron y es que la diseñadora acogerá en su tienda de la capital una exposición de sus esculturas.

Durante la inauguración Ágatha no pudo evitar ser preguntada por Luis Miguel Rodríguez, popularmente conocido como «El Chatarrero» y expareja de Carmen Martínez Bordiú. La diseñadora respondió serena ante las cámaras: «Es una amistad reciente», confesó y puntualizó «una estrecha de dos días sí. Pero vamos, que como todo me lo tomo con humor». Además, aseguró que tienen cosas en común y que a ella le «gusta mucho el reciclaje y él es un gran reciclador. Me encanta el reciclaje, yo soy obsesa total. Tiene un trabajo que me gusta mucho». La empresaria le describió como una persona muy simpático y adorable: «Me parece muy simpático y muy adorable la verdad».

Como ya adelantó Beatriz Cortázar para este medio la semana pasada, la diseñadora está fascinada con la generosidad y simpatía del ex de Bordiú. La pareja se conoció en la finca que Luismi posee en Parla, donde hace dos semanas su íntima amiga la abogada Teresa Bueyes celebró su fiesta de cumpleaños. El futuro de la diseñadora y el empresario aún es incierto.

Desde que en febrero de 2013 saltase a la fama por su relación con la nieta de Franco, y a pesar de que su noviazgo no fuese a buen puerto, el «rey del desguace» no ha desaparecido de la prensa rosa y actualmente mantiene buena relación con muchos de los protagonistas de sus portadas, como es el caso de Ágatha Ruiz de la Prada.