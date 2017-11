Alba Carrillo a Ana Boyer: «No te cases, te lo digo con cariño... no te cases» La modelo adelanta los problemas conyugales que sufrirá la pareja por la falta de sexo

Desde que anunciaron su separación el pasado año, Alba Carrillo y Feliciano López no han parado de copar titulares. Pese a que su matrimonio solo ha durado un año, la historia entre ambos ha dado para mucho y más, teniendo en cuenta la cantidad de platós de televisión y exclusivas que ha protagonizado la modelo en los últimos meses.

Si alguien pensaba que Alba Carrillo lo había dicho todo, lo cierto es que aún tiene mucho material para seguir protagonizando las revistas del corazón. Su última «perlita» ha sido a través de una carta abierta que publica la revista «Semana», en ella la modelo se dirige a todas aquellas mujeres que vayan a casarse con un tenista. A pesar de que la maniquí deja claro que sus palabras no van dirigidas «a nadie en concreto», luego apunta: «Que se dé por aludido quien quiera», por lo que ha hecho suponer que va enviada principalmente a Ana Boyer, puesto que pasará por el altar a principios de diciembre con el tenista Fernando Verdasco.

«Tened en cuenta que pasaréis de ser un ente independiente, una persona autónoma con vida propia y dueña de tus horarios a ser una Muñeca de Famosa que se dirige al portal o que puede ir a la Milla de Oro a comprar. Siento comunicarte que algunos no compartirán ni la tarjeta, entiéndelo, ‘madre no hay más que una’ y a ti te encontré en la calle. Tal cual», con estas duras palabras comienza la carta. «Tu cometido será vivir mientras él vuelve, organizar tu agenda en relación a sus compromisos profesionales», continúa la modelo en su comunicado, en el que adelanta los problemas conyugales que sufrirá la pareja por la falta de sexo: «Prepárate para que, por puro cansancio físico, debido a su trabajo, en tu casa no haya salto del tigre, ni si quiera del perrillo pekinés. Tendrás que estar dispuesta a aguantar otros pesos, no solo el de la responsabilidad de ser una ‘mujer de’, sino también en el brazo derecho el de un bolsazo ‘güeno’ digno de tu status y en la cabeza el peso de todo lo que te pueda ir creciendo».

En el texto, la modelo ha intercalado tres fotografías de tres tenistas famosos junto a sus parejas: una de Feliciano López con ella el día de su boda, otra de David Ferrer y Marta Tornel y otra de Fernando Verdasco y Ana Boyer.

Esta no es la primera vez que Carrillo opina sobre la relación entre la hija de Isabel Preysler y el tenista. El pasado mes de septiembre, la modelo no tuvo reparos en admitir en el programa «Sálvame» que «nunca fueron santo de su devoción», y aseguró que Verdasco «no es muy avispado».