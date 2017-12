Alba Carrillo critica el look de Ana Boyer en su boda: «No puedes llevar palabra de honor si tienes pellejito» Con respecto a Fernando Verdasco, la colaboradora no tuvo ningún reparo en opinar que «está muy hortera pero en su línea»

Después de semanas de rumores sobre el gran enlace del año y un silencio sepulcral, Ana Boyer y Fernando Verdasco se dieron el pasado jueves el «sí, quiero» en una pequeña iglesia de bambú al borde del mar en la isla de Mustique, en el mar Caribe. Desde ese momento la prensa del corazón esperaba ansiosa a que se publicase la exclusiva de la boda para poder ver el vestido de novia junto al resto de detalles que rodearon el enlace.

Ayer por la tarde la revista ¡Hola! adelantaba la portada de su revista a través de las redes sociales, justo en las horas en las que el programa de cotilleos por excelencia comentaba la ceremonia. La mayoría de los colaboradores opinó que les gustaba el vestido pero que el novio no iba apropiado para una boda en el Caribe. «Una guayabera hubiera sido lo ideal», comentó Mila Ximénez. La valoración más esperada era la de Alba Carrillo, quien sentenció que el vestido de la novia le gustaba sin embargo «no puedes llevar palabra de honor si no tienes esto muy bien, si no haces deporte tienes el pellejito chungo», señalándose la axila. Con respecto a él opinó que «está muy hortera pero en su línea».

Ana Boyer y Fernando Verdasco -¡Hola!

La boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco hizo recordar a la de Alba Carrillo con el también tenista, Feliciano López. La modelo siempre ha confesado sentirse identificada con la hija de Isabel Preysler porque ambas habían mantenido una relación con un tenista. Tan solo unas semanas antes de la ceremonia, la colaboradora de Sálvame publicaba una carta abierta en la que advertía a «todas aquellas mujeres que vayan a casarse con un tenista» diciendo: «Tened en cuenta que pasaréis de ser un ente independiente, una persona autónoma con vida propia y dueña de tus horarios a ser una Muñeca de Famosa que se dirige al portal o que puede ir a la Milla de Oro a comprar. Siento comunicarte que algunos no compartirán ni la tarjeta, entiéndelo, ‘madre no hay más que una’ y a ti te encontré en la calle. Tal cual».

Recordemos que uno de los invitados a la boda fue Feliciano López, exmarido de Alba Carrillo. La colaboradora reveló en el programa que a pesar de que Verdasco le tiene mucho cariño a Feliciano, Feliciano no le tiene tanta simpatía a Verdasco: «Feli me contaba muchas cosas que no le gustaban de él. Es bastante especial y Feli se quejaba de eso».