El alegato a favor de la belleza natural de Joann Van Den Herik, la prima «curvy» de las hermanas Hadid La modelo ha triunfado publicando en Instagram una serie de fotografías en las que muestra sus michelines y su imagen real, sin maquillaje ni filtros

Se llama Joann Van Den Herik, aunque todo el mundo la conoce como «la prima de las hermanas Hadid». La joven comparte belleza y desparpajo con sus famosas primas, Gigi y Bella Hadid, y mientras ellas triunfan en las pasarelas, Joann se ha buscado un hueco como modelo «curvy», convirtiéndose en todo un referente para las mujeres sin cuerpos delgados.

Van Den Herik tiene michelines, estrías, y lucha para demostrar que la belleza no tiene que ver con entrar o no en una talla pequeña, sino con sentirse bien con uno mismo y estar sano. Por eso, ha publicado en Instagram varias fotografías sin retoques ni maquillaje, tras unos días enferma, en las que demuestra que, incluso en medio de una gripe, hay que mirarse al espejo sin buscar fallos.

«Esta es la realidad. Esta es mi imagen cuando estoy enferma. Sin maquillaje. Quiero demostraros a todos que incluso la gente con muchos seguidores puede tener estas pintas. La gente de Instagram no es perfecta», escribió la joven. «La segunda foto es de mi cara sin maquillar, sin lavar, y con el pelo y las cejas sin peinar, creo que hay mucha gente que tiene miedo de salir a la calle así. Debéis daros cuenta de que ya sois bellas y de que el maquillaje solo destaca las partes buenas de vuestra cara», añadió la joven.

Incluso reconociendo que su enfermedad le quitaba las ganas de mirarse en el espejo y no estaba feliz, Joann se ha marcado un tanto mostrando sus inseguridades. «Si vuestra futura hija o hijo tuviese vuestro cuerpo, ¿les diríais que son feos? ¿Que deben perder peso? No. Les diríais que su peso no los define. Así que deberías tratarte de manera diferente», zanjó la joven.