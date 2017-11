Álex de la Iglesia será padre de nuevo El director de cine y su mujer, Carolina Bang, esperan una niña

ABC.ES

MADRID 29/11/2017 16:12h Actualizado: 29/11/2017 16:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Álex de la Iglesia y Carolina Bang esperan su primera hija juntos

Hace un año por estas fechas, Álex de la Iglesia -a punto de cumplir los 52 años- daba la bienvenida a Julia, su tercera hija y la primera para Carolina Bang. Un año después de su nacimiento, la actriz vuelve a estar embarazada de cuatro meses.

La pareja tendrá un nuevo miembro en la familia. Pese a que esperaban que fuese un niño, el propio director de cine confesó durante la presentación de la película «Perfectos desconocidos» en la Gran Vía madrileña, su último proyecto, que se trata de otra niña.

«Otra niña para la casa. Este tema me preocupa, la idea era tener un niño, entonces igual no paramos hasta tener uno. Me veo con 15 niñas y diciendo vamos a intentar la 16 para ver qué pasa», confesaba Álex de la Iglesia durante el preestreno del largometraje.

El cineasta está encantado con la noticia: «Prefiero un poco que las cosas ocurran en cascada como es mi vida personal y cinematográfica, me gustan mucho los niños, disfruto mucho con la enana y además es que la paternidad sienta muy bien a mi edad. Ya no eres el típico niñato que se quiere ir por ahí y estás nervioso intentando historias, quieres estar tranquilo en casa y se lleva muy bien. Como duermo cuatro o cinco horas como mucho, no hay ningún problema en darle el 'bib' y estas historias. Yo me levanto, le doy el 'bibi' y no se entera nadie».