Anthony Delon: «A mi padre le divierte que le busquen amoríos» Actor e hijo de una leyenda del cine francés, antiguo playboy, ex de una princesa... Y ahora empresario de moda. El otro Delon se confiesa

Beatriz Cortázar

@beacorta Seguir Madrid 25/11/2017 01:32h Actualizado: 25/11/2017 01:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La última vez que pasó por Madrid fue hace casi 30 años. Había sido invitado a la apertura de una de las tiendas de Don Algodón y Pepe Barroso le recibió en su casa de El Viso, donde el primogénito de Alain Delon compartió mesa y mantel con Inés Sastre, Isabel Sartorius, Cristina de Borbón Dos Sicilias, Francis Franco, María Suelves... Después, llegó el recorrido noctámbulo de rigor -Archy, Joy Slava, Pachá...- y aguantó el tipo hasta la madrugada en compañía de la relaciones públicas Marilé Zaera y otros resistentes. Por aquel entonces, hacía tiempo que ya había cerrado un pasado problemático y un mediático noviazgo con Estefanía de Mónaco. Pero seguía siendo un atractivo enfant terrible. Hoy Anthony Delon es un señor de 52 años, que diseña cazadoras, atesora un curriculum de 30 películas y cinco obras de teatro, y cuida de dos hijas, Liv y Lou, de 21 y 16 años respectivamente, con las que vive en París. Hace tiempo que su ex mujer, Sophie Clerico, abandonó Francia para iniciar una nueva vida en Los Ángeles.

Soltero y sin amor a la vista, tan delgado como acostumbraba cuando era un rompecorazones en plenos años 80, ha regresado a Madrid con la ilusión de recibir el premio Land Rover Reborn por su nueva colección de chaquetas de cuero, que pronto venderá en España. De entrada, tiene ofertas para abrir mercado en Estados Unidos y Canada, y seguir expandiéndose por Europa. «No queremos perder la calidad del producto y por eso se hace todo en Francia», explica un socio. Ayer, Delon fue uno de los asistentes a la fiesta que se celebró con motivo de la presentación del nuevo Jaguar E Pace, el nuevo SUV de la casa, que tuvo como embajadora a la actriz Blanca Suárez.

Casi tres décadas es mucho tiempo sin pisar España. ¿Qué ha hecho desde la última vez que se le vio por aquí?

Me encanta Madrid y es increíble lo que ha cambiado en este tiempo. Es una ciudad que siempre he preferido a Barcelona, igual que Roma me gusta más que Milán. Hoy Madrid está a la altura de Nueva York o Londres. Y en cuanto a qué ha sido de mí en este tiempo, he hecho cine, teatro, dos niñas...

Y ha firmado un divorcio...

Sí. En este momento estoy libre.-

Dice que al cumplir los 50 años cambió radicalmente de vida.

Es verdad que a esa edad todo cambió. Es el momento de dejar de arrastrar mochilas para quedarte con lo esencial: la amistad y el amor.

¿Se gusta más ahora o añora al Anthony de la juventud?

Me prefiero ahora, porque ya sé lo que no quiero. He acabado con todos los demonios que me rodeaban.

Los actores guapos siempre se quejan de que la belleza es un problema. ¿Es su caso?

La única belleza que me importa es la interior.

¿Cómo se encuentra su padre, Alain Delon? Se dice que está delicado del corazón.

No es verdad que esté enfermo. Tuvo una intervención en una arteria de la pierna. Aunque lo cierto es que no nos vemos mucho. Eso no ha cambiado en estos 30 años (risas).

Días atrás se hablo de un romance entre su padre y Valerie Trierweiler, ex de François Hollande...-

No es cierto.

¿Pero le divierte que le busquen amoríos a su padre?

A mi padre es a quien le divierte. Si no quisiera que se hablara de él, no se habría llevado a Valerie a un restaurante tan concurrido ni mucho menos le habría dado un beso.

Delón y su hijo en una de las pocas ocasiones que se les ha visto juntos -BESTIMAGE

En ocasiones se ha quejado de la soledad que sintió durante su infancia. ¿Sigue sintiéndose solo?

Mis dos hijas viven conmigo desde hace tres años y yo me encargo de todo. Al principio necesité mucha organización, pero ahora es fantástico. Aunque mis hijas me ocupan todo mi tiempo y espacio, es verdad que hay un vacío que siempre quedará dentro. Por eso me vuelco con ellas, para que no sientan lo que yo ya no puedo cambiar de mi vida.

¿Cómo ha llevado cuidar de dos adolescentes?

Mi hija mayor estudia Derecho, es una mujer muy equilibrada. Lleva cinco años con su novio y, sí, es muy diferente de mí cuando tenía su edad. Hablo mucho con las dos y tenemos una gran confianza, aunque cuento con que alguna mentira me dirán.

¿Se imagina como abuelo?

Para nada. Espero que la mayor no sea madre antes de los 30.

Ahora planea traer su colección de chaquetas a España...

Lo cierto es que este fue el primer negocio que monté hace muchos años. Tuve éxito, pero también tuve problemas con mi socio y decidí centrarme en mi faceta de actor. Ahora lanzo mi línea «Anthony Delon 1985», fecha de mi primera colección, que fue numero uno de ventas. Creo que me dará suerte. Empiezo con chaquetas, pero habrá pantalones, camisas, vestidos...

¿Dónde y con quién se perdería?

Me iría a Sevilla y en cuanto a con quién... depende de la hora.