Arantxa Sánchez Vicario y Santacana, cada día más cerca del divorcio Tras retirar una primera demanda en su momento, ahora, según confirman fuentes cercanas, valoran si la firma de la separación será en España o en Miami

Beatriz Cortázar

Fuentes cercanas a la tenista Arantxa Sánchez Vicario aseguran que en cuestión de muy pocos días se sabrá la decisión de la Fiscalía española sobre el lugar donde se va a celebrar su divorcio con Josep Santacana. Aunque en un primer momento su todavía marido presentó una demanda de divorcio ante la Corte estadounidense hubo un cambio de estrategia y, tras retirar esa demanda, activó una nueva en el juzgado de Esplugas, localidad catalana donde la pareja tuvo su última residencia en España antes de instalarse con sus hijos en Miami.

Tras comprobar que la estrategia de la defensa de la campeona era solicitar todo los bienes de Santacana aduciendo que Arantxa no tenía nada ni sabía el paradero de su patrimonio, Santacana contrató un despacho de abogados en Madrid que son los que presentaron esta nueva demanda. «Falta muy poco para que se sepa la opinión de la Fiscalía que suele ser casi la misma que la del juez. Es más que probable que ese trámite se realice en España ya que fueron los primeros en poner la demanda, y dado que los dos lugares son aptos para solicitar el divorcio suele tener prioridad quien primero lo solicita», asegura la letrada de Santacana.

Tal vez por el nerviosismo que ahora mismo viven los Sánchez Vicario es por lo que están renunciando aceptar las diferentes ofertas que la tenista ha recibido en los últimos tiempos asesorada por su abogado norteamericano que no quiere seguir hablando hasta conocer este fallo. «Si el divorcio se hace en España se respetarían las capitulaciones que firmaron y la separación de bienes por lo que no habría que solicitar ninguna cantidad económica. En cuanto a la custodia y manutención de los niños eso se llevará en la Corte de Miami que es donde residen los menores», aclara. Además en caso de que se celebre en Cataluña el divorcio sería más rápido dado que con que una de las partes lo solicite no hay motivo de retrasarlo independientemente de los asuntos económicos que puedan reclamarse en otro proceso.