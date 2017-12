Las autoridades francesas inician una investigación sobre la muerte de la marquesa de Moratalla Soledad Cabeza de Vaca fallecía esta semana a los 87 años tras una larga y degenerativa lucha contra el alzheimer. Su primogénito ha solicitado que se le realice una autopsia ante sus sospechas de un posible «homicidio involuntario»

Angie Calero

@AngieCalero Seguir MADRID 02/12/2017 19:27h Actualizado: 02/12/2017 19:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Soledad Cabeza de Vaca y Leighton, quinta marquesa de Moratalla, fallecía esta semana a los 87 años en medio de una cruenta batalla entre su primogénito Forester Labrouche y Germán Cabeza de Vaca, el hijo que la marquesa adoptó en 1987 y tutor de su fortuna, por la gestión de su inmenso patrimonio familiar. Tal y como se informó ayer en estas páginas, a las pocas horas de morir la marquesa, Labrouche inició una campaña mediática donde solicitaba que a su madre se le realizase una autopsia ante sus sospechas de un posible «homicidio involuntario».

Esta petición ha llevado a la justicia francesa a iniciar una investigación para esclarecer las causas de la muerte de la marquesa, que sufría alzheimer desde hacía varios años. Estas acusaciones veladas de Labrouche contra su hermano provocaron que Germán se viera obligado a difundir un comunicado a última hora del pasado viernes aportando su versión sobre lo ocurrido y su total colaboración con las autoridades. «Mi madre, conforme a su voluntad, ha terminado sus días en su finca Domaine de Coumères (Biarritz), el hogar que tanto quería. Hasta el final gozó del cuidado de médicos y personal cualificado», contaba el hijo adoptivo de Soledad Cabeza de Vaca. Y añadía: «Pese a la pena y la incomprensión que generan las acusaciones de mi propio hermano, especialmente en este contexto tan doloroso, yo mismo he entregado la totalidad de los informes médicos de mi madre a las autoridades y no me opondré a una solicitud de autopsia. Es la única manera de poner fin a las acusaciones infames». Los abogados de Germán, en conversación con «Vanity Fair», consideran esta es la «última venganza» de Forester.