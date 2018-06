Belén Esteban: «No quiero que esté Pedro Sánchez de presidente» La colaboradora de televisión, que está muy disgustada con el cambio de Gobierno, quiere elecciones

La situación política de España es un tema muy recurrente en todos los ámbitos, incluso en un plató de «Sábado deluxe», que últimamente suelen incorporar los temas de actualidad dentro de sus escaletas. La preocupación por los últimos acontecimientos llevó a Jorge Javier Vázquez a preguntar a sus contertulios sobre qué opinaban de la moción de censura y por la nueva presidencia de Pedro Sánchez.

Pese a que Belén Esteban no quiso hablar de primeras sobre el tema por no «meter la pata», finalmente terminó mostrando su opinión sobre el cambio de Gobierno. «Me parece muy bien la moción de censura porque yo no estaba de acuerdo con que gobernara Rajoy, que también le voté cuando tuve que votar. Lo que quiero, igual que todos nosotros, es que mi país vaya bien. Cuando mi país vaya bien me haré del partido que crea que me tengo que hacer», explicó tajante la «princesa del pueblo».

Con lo que no está de acuerdo la colaboradora de televisión es con el nuevo presidente ni las maneras en que ha llegado a serlo. «Quiero elecciones, que la gente vote. No quiero que esté Pedro Sánchez», ha asegurado pese a que su hermano es socialista.

Rafa Nadal ha sido otro de los rostros conocidos que se ha posicionado a favor de unas elecciones y no de la presidencia de Pedro Sánchez. El tenista español mostró su disconfornmidad con todo lo sucecido y se mostró partidario de que se convoquen elecciones cuanto antes: «Lo mejor sería volver a votar. Con todo lo que ha ocurrido últimamente al ciudadano lo que le gustaría es volver a votar».

