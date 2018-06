Belén Esteban publica una imagen que podría hacer mucho daño a Terelu Campos La relación entre la «princesa del pueblo» y su compañera de programa está más tensa que nunca

ABC

El enfrentamiento que mantienen Belén Esteban y Terelu Campos desde hace unos meses por sus hijas puede que tenga un nuevo capítulo. Desde que la hija de María Teresa Campos protagonizó una portada del corazón con su hija Alejandra Rubio con motivo de su 18 cumpleaños, las cosas han ido de mal en peor para la periodista.

La «princesa del pueblo» fue una de las más críticas con su compañera de plató, que no entendía su cambio de parecer y la actitud que había tenido. Siempre dijo que no le gustaría que su hija siguiese sus pasos y saliese en los medios de comunicación. Por si fuera poco, después de presentar a su hija en la revista, pidió a la prensa respeto por ella, algo que dejó todavía más descolocada a Esteban.

El paso del tiempo no ha hecho más que tensar todavía más la relación y más, con las últimas declaraciones que ha hecho Terelu en una entrevista que ha concedido en la que citó a Andrea Janeiro. Que haya nombrado a su hija no le ha hecho ni pizca de gracia a la colaboradora de televisión que no dudó en cantarle las cuarenta a su compañera de equipo: «Si yo no nombro a la persona que más quiero, que no digo ni su nombre, aquí nadie la nombra. Ni tú, Terelu».

Esteban fue una de las ausentes también en el gran día de Terelu durante su presentación de joyas, «TRLU», por lo que se entiende que la cosa está más tensa que nunca entre ellas. Tanto que quizá Esteban haya tenido la «mala leche» de publicar una imagen en su cuenta de Instagram promocionado las joyas de otras, concretamente las de Marisa Jara. Puede que haya sido casualidad, pero lo cierto es que en estos momentos no ha estado muy acertada y su acción podría hacer daño a la hija de María Teresa Campos.