Los tres días que pasó Bertín Osborne en el calabozo

Bertín Osborne ha dejado la tranquilidad del sofá de su casa y el de sus invitados para aventurarse a escalar una pared vertical en los Picos de Europa, acompañado de Jesús Calleja en el programa «Planeta Calleja».

Entre charla y charla con Calleja, el presentador de «Mi casa es la tuya» ha sorprendido a sus seguidores con una confesión inesperada que no se conocía sobre su vida. «Hubo una época de la que me arrepiento muchísimo porque era alguien peligroso, me metieron a la cárcel. Estuve tres días encerrado», explicó el cantante.

Calleja, atónito por la revelación del presentador, intentó que hablase sobre el tema. Osborne matizó que «no era cárcel, cárcel»: «Fue una detención preventiva de 72 horas por broncas y peleas en el Puerto de Santamaría».

El presentador también quiso aclarar que no es un hombre machista, de lo que le han acusado en numerosas ocasiones: «La gente que me conoce sabe que no soy nada de eso, pero me importa un carajo. Una cosa es tener alguna actitud en un momento dado y otra es serlo por deifinición, y no lo soy».

No es la primera vez que se defiende de los comentarios que le tachan de machista. «Se publican muchas gilipolleces. No todo lo que se cuenta corresponde con la realidad. Y a quien lo haya dicho le digo desde aquí, ¡gilipollas! Esa es una gilipollez propia de cortitos mentales. Parece que estamos en un país de gilipollas con las cosas que se dicen, yo no he sido machista en mi puñetera vida y el que lo crea, que le den por el saco, que a mí me da igual», dijo en 2016 tras las críticas que recibió después de que Íker Casillas acudiese a su programa de Telecinco.