Brad Pitt, sin sus hijos en Navidad

El actor Brad Pitt lleva dos años pasando unas Navidades terribles desde que se anunciase su separación de Angelina Jolie. Y es que la actriz, una vez más, no ha contado con él para celebrar estas fiestas «en familia». Junto a sus hijos Maddox, de 16 años, Pax, de 14, Zahara, de 12, Shiloh, de 11, y los gemelos Vivienne y Knox, de 9 años. «Esperaba tener un momento con los niños durante las vacaciones, pero nunca se materializó del todo», aseguró una fuente cercana al actor a la revista In Touch. «Mientras planeaba celebrar al menos parte del día de Navidad con los niños, terminaron yendo con su madre a ver la aventura de acción en 3D Jumanji».

Desde su separación, la actriz no ha dejado de filtrar noticias destructivas contra su exmarido a través de los medios de comunicación estadounidenses. Las más escandalosas que se recuerda fueron las acusaciones de los problemas de Brad con el alcohol y las drogas, pero sobre todo la acusación de ser un padre violento con sus hijos. Tras meses de investigación, el FBI cerró el caso contra el actor por presunto abuso infantil a uno de sus hijos. Las autoridades investigaban si el actor se sobrepasó verbal y físicamente con su hijo mayor Maddox durante un vuelo, pero las acusaciones no encontraron fundamento tras las entrevistas a miembros de la familia, incluidos los niños.

Durante estas investigaciones al actor solo se le permitían visitas supervisadas con sus hijos. Acusan a Angelina de haber usado este caso para que a Brad le resultara muy difícil ver a los niños. Sin embargo, la pareja todavía está en medio de una amarga batalla de divorcio, y la actriz no parece querer compartir a los niños con su expareja. «Angie y Brad siguen jugando a la tira y afloja con sus hijos», dijo una fuente a In Touch. «Debido a que aún no están oficialmente divorciados, Angie está en el asiento del conductor cuando se trata de conseguir la custodia permanente de los niños para las vacaciones de Navidad, y ella está aprovechando al máximo eso, a pesar de que en ese momento Brad se moría por obtener la custodia igualitaria para visitar a sus hijos», aseguró deseo de Navidad es tener la custodia igualitaria.

Durante estos duros momentos se especula que Brad ha recurrido en varias ocasiones a su exesposa Jennifer Aniston para desahogarse. Según aseguran los medios estadounidenses, el hecho de que ambos vuelvan a hablar ha irritado mucho a Jolie que luchará con más fuerza por mantener a los niños alejados de su exmarido.