Polémica Brigitte Macron es víctima de «acoso económico» La verdad sobre los 40.000 euros al mes que se adjudican a la primera dama de Francia

Juan Pedro Quiñonero

Seguir Actualizado: 31/05/2018 02:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si los fantasmas sexuales tuvieron en su día la dimensión de un acoso cercano a la difamación, la difusión masiva de «fantasmas» económicos sobre la esposa del jefe del Estado francés vuelven a tener las dimensiones de una peligrosa marea negra. En su día, el candidato Emmanuel Macron (40 años) a la presidencia de la República se comprometió a respetar una carta de transparencia sobre su salario personal y el «tren de vida» que marca la jefatura.

Se trata de cifras bien conocidas. Emmanuel Macron gana unos 180.000 euros netos, anuales. Quizá sea innecesario insistir en las «ventajas» anexas al cargo de jefe del Estado.

La instalación de su esposa Brigitte Macron (65) en el palacio del Elíseo, acompañada de una pequeña «guardia pretoriana», suscitó un año año atrás riadas de rumores, informaciones falsas, desinformación e insinuaciones de los colores más variopintos y hasta chafarrinescos, con frecuencia. Con motivo de su reciente aniversario (el pasado 13 de abril), la primera dama de Francia ha vuelto a ser víctima de varias campañas de acoso económico.

Los Macron en su reciente viaje a Rusia - REUTERS

Varios «medios de incomunicación de masas» han desenterrado una noticia falsa del verano pasado: Brigitte Macron «ganaría» 40.000 euros mensuales, casi el doble del salario de Angela Merkel, canciller de Alemania, cuyo sueldo es de poco más de 18.000 euros mensuales.

En verdad, esa es cifra pura y sencillamente falsa: es el presupuesto global consagrado por el Elíseo para la financiación de todo el equipo personal de la primera dama, compuesto por un asesor especial que asume el cargo de director del gabinete de Brigitte Macron, un jefe del gabinete y dos personas más a cargo de la secretaría. Todos ellos han sido instalados en unas dependencias relativamente modestas de la planta baja del Elíseo.

Es cierto que esa instalación fue, en su día, una muy mala noticia para la prensa presidencial: Emmanuel Macron ha trasladado la antigua sala de prensa a un palacio próximo al Elíseo, para evitar el espionaje diario de la «canallesca», «espiando» a toda hora las idas y venidas del jefe del Estado y su esposa.

Los 440.000 euros de presupuesto anual están perfectamente sujetos a control. Sin embargo, la multiplicación de «informaciones», «rumores» y «confidencias» no dejan de aventar un aire infecto a través de las redes sociales.

No sin cierto laconismo estoico, Brigitte Macron dejó caer, días pasados: «Con frecuencia, el trabajo de primera dama no deja de ser muy ingrato. Personalmente, me siento más cómoda como esposa, acompañando a mi marido. Todo ese lío del protocolo y la primera dama pueden llegar a ser bastante cargantes».