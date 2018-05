HOLLYWOOD El cambio de Juanita, la hija televisiva de Eva Longoria La actriz Madison De La Garza, hermana de Demi Lovato, celebró su fiesta de promoción

Madrid Actualizado: 30/05/2018 03:18h

Habría que remontarse casi una década para conmemorar la famosa seria «Mujeres desesperadas». Con apenas 7 años, Madison de la Garza, arrancaba en el mundo de la televisión interpretando a Juanita Solís, la hija de Eva Longoria en la ficción.

Hoy, esta joven de 16 años es toda una adolescente. Su apariencia física, por el que de pequeña -según confesó la propia actriz- fue insultada a través de las redes sociales, luce hoy muy lejos de aquel vago recuerdo de niña pequeña.

Madison de la Garza - Getty Images

Es hermana -por parte de madre- de Demi Lovato (25) con quien mantiene una relación estupenda. De hecho, fue la propia cantante quien apoyó a Madison durante su dura etapa escolar, ya que Demi también reconocía haber sufrido bullying tras su éxito como chica Disney.

«Como me dijo Demi: 'Al final del día lo que otros digan de ti no importa, lo que importa es cómo lidies con ello y cómo consigas superarlo. Solo tenemos un cuerpo y la opinión de otras personas no debería interferir en tu amor hacia él'», recordaba la propia actriz en una entrevista a «Latina».

Madison en la celebración de su cumpleaños - RRSS

El pasado mes de diciembre celebraba su fiesta de cumpleaños acompañada de muchos amigos, entre los que también se encontraba su hermana. Madison escogió para la ocasión un vestido blanco sin mangas con transparencia que dejaba ver una falta corta por debajo.