El cantante del grupo «Queens of Stone Age» se disculpa por darle una patada en la cara a una fotógrafa

Joshua Michael Homme III, conocicomo como Josh Homme, emitió un comunicado en el que se disculpaba por darle una patada en la cabeza a una fotógrafa mientras actuaba en un concierto en Los Ángeles. Chelsea Lauren tuvo que ser ingresada en el Hospital Cedars-Sinai tras sufrir un duro golpe en la cabeza cuando estaba en el foso fotografiando al músico durante su concierto.

Thanks to Josh Homme @queensofthestoneage I now get to spend my night in the ER. Seriously, WHO DOES THAT?!? #joshhomme #queensofthestoneage #qotsa #qotsafamily #concertphotography #musicphotographer Una publicación compartida de Chelsea Lauren (@chelsealaurenla) el 9 de Dic de 2017 a la(s) 11:38 PST

En el momento del accidente, Homme estaba saltando junto a su banda «Queens of the Stone Age» como parte del espectáculo de Navidad presentado por la emisora de radio rock californiana, «KROQ-FM». La fotógrafa compartió a través de su cuenta de Instagram un vídeo del asalto, y luego en una serie de fotografías suyas en las que cuenta su situación: «Mi cuello está dolorido, tengo una ceja magullada y tengo un poco de náuseas. El médico me dio el alta el domingo». Lauren sostiene que la actuación del guitarrista fue intencionada «Josh me miraba, sonreía y luego me dio una patada... Estaba en el foso llorando, y él solo me miraba y sonreía».

Un vídeo divulgado a través de las redes sociales muestra cómo el guitarrista deambula por el escenario antes de propinarle una terrible patada a la fotógrafa en la cara. El músico de 44 años publicó un video a través de sus perfiles en redes sociales en el que explica que estaba «realmente apenado» y contó que el incidente se encontraba entre los «errores en mi vida». Después de disculparse con Lauren, pasó a pedir perdón a su familia y compañeros porque, «quiero ser un buen hombre, pero creo que anoche definitivamente he fallado en eso», explicó visiblemente afectado a través del vídeo.

Esta es la segunda disculpa emitida por «Queens of the Stone Age». Después del concierto celebrado el pasado sábado por la noche, la cuenta de Twitter de la banda publicó una declaración escrita que muchos criticaron por ser insuficiente, ya que Homme pareció intentar desviar la responsabilidad del ataque, y en cambio lo culpó de «perderse en el rendimiento».