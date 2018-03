Carmen Borrego se hace un Terelu: protagoniza con su hija la portada de una revista La televisiva concede una entrevista íntima en la que habla de su marido y sus dos hijos

ABC.ES

MADRID Actualizado: 21/03/2018 14:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Parece que en la familia Campos está de moda presentar a las hijas en las revistas del corazón. Si hace una semana fue Terelu la que protagonizó, junto a su pequeña, la portada de la publicación «¡Hola!», este miércoles es Carmen Borrego la que hace lo propio con Carmen en la publicación «Lecturas».

La hija menor de María Teresa Campos ha sentido «celillos» de su hermana y también ha querido protagonizar la portada de una revista. Reconoce que siente mucho orgullo de su pequeña, por lo que quiere compartirlo con todos. «Mi hija a mí me ha dado tanto que poder compratir este reportaje con ella es como compartir todo eso que nos damos la una a la otra», explica en la entrevista.

Como toda madre, solo tiene buenas palabras para su hija: «Carmen tiene una edad maravillosa. Es abogada y tiene muy clara su vida. Cuando yo digo que Carmen me enorgullece es porque yo creo que de todas las Campos es la que más se come el mundo y la que más se lo va a comer. Es la que tiene las ideas más claras. Desde siempre ha sido muy madura».

Borrego también ha aprovechado para hablar de su actual marido, José Carlos, y de su hijo, José María, fruto de su primer matrimonio con Francisco Almoguera. «La que más relación tiene con José Carlos es Carmen porque vive con nosotros. Mi hija es sçuper cómplice de mi esposo. Yo hay veces que siento celos... celos sanos. A veces me cuenta una cosa y se lo cuento a él y me dice: «Ya lo sabía». Eso me pone enferme», cuenta la televisiva que, en los últimos meses se ha hecho más mediática con su participación en el programa «Sálvame» y el reality sobre las Campos.