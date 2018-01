Carmen Machi, la actriz que dio la espalda a la maternidad por su carrera La intérprete asegura que nunca ha sentido la necesidad de ser madre

ABC.ES

Madrid 11/01/2018 21:44h Actualizado: 11/01/2018 21:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La legendaria actriz Carmen Machi (55 años) conocida por representar al exitoso personaje cómico de Aída García en la serie «7 vidas», y posteriormente y debido a su asombroso éxito, su homónima «Aída». La intérprete proviene de una familia repleta de estrellas, de ahí su vena artística. Con 17 años protagonizó su primer papel en el teatro en la compañía Taormina de Getafe como novia en «Bodas de sangre», y desde ese momento su fama no ha dejado de crecer.

Celosa de su intimidad, su vida privada apenas ha transcendido a las revistas del corazón y prensa en general, tan solo para alabar su actuación como actriz tanto en teatro, como en televisión y cine, especialmente en la película «Ocho apellidos vascos» con la que logró su primer Goya a «Mejor actriz de reparto» en 2014. Lo poco que se conoce de su vida personal fuera de los escenarios es que Carmen Machi nunca ha sentido la necesidad de ser madre, así lo aseguraba a la revista Diez Minutos en una entrevista hace dos años «He podido ser madre y no lo he sido. Vamos, he puesto todos los medios habidos y por haber para no serlo», aseguraba confiada de que era la decisión correcta, «Para mí no es algo importante ni he encontrado el momento apropiado con ninguna de mis parejas», confesaba a la revista anteriormente citada. La actriz, volcada en su carrera, no quiso desaprovechar la cresta del éxito para enfrentarse a la maternidad: «Soy una persona que necesita estar completamente enfocada en lo que hace; es esencial para mí», aseguraba temiendo que la maternidad le obligase a alejarse e incluso abandonar su carrera.

Otros casos

Carmen Machi no es la única artista que ha tenido que soportar críticas por parte de la opinión pública por su decisión de no tener hijos. La actriz estadounidense Jennifer Aniston siempre ha defendido su postura de no formar una familia a pesar de los ataques desde hace años. En agosto de 2014, la intérprete conocida por su papel de Rachel en la serie «Friends» se reafirmó una vez más a través programa de televisión The Today's Show: «No me parece justo poner presión en las personas para que se conviertan en madres. No pienso que fracasé porque no di a luz un hijo. Di a luz muchas cosas, y me siento madre de muchas cosas», dijo en referencia a un rumor que extendió la revista InTouch en el que especulaban que la actriz habría sufrido un aborto con su actual pareja Justin Theroux.

En el panorama nacional también hay muchas artistas que se niegan a experimentar esa fase. La cantante Olvido Hormigos, más conocida como Alaska siempre ha confesado no sentir el instinto maternal y a pesar de que a su pareja Mario Vaquerizo le hubiese gustado tener hijos, según confesó él mismo para ABC, asume que no va a poder ser: «Cuando compartes vida con otra persona hay que llegar a un acuerdo porque prima el respeto y el amor», explicaba para este periódico el integrante del grupo musical «Nancys Rubias» hace tan solo unos meses.