Carmen Martínez-Bordiú habla sobre el cáncer de su madre: «Me da miedo la pérdida» La nieta de Franco tuvo que hacer frente a las preguntas de los colaboradores de «Sábado Deluxe» con respecto a esta y otras noticias que ocupan su vida a día de hoy

ABC.ES

Madrid 19/11/2017 19:22h Actualizado: 19/11/2017 19:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Carmen Martínez-Bordiú se ha sentado en «Sábado Deluxe» después de siete años. Una noticia inesperada inundaba los medios de comunicación poco antes de que la nietísima entrase en las inmediaciones de Telecinco: su madre, Carmen Franco, de 91 años, padece un cáncer terminal. La nieta de Franco tuvo que hacer frente a las preguntas de los colaboradores con respecto a esta y otras noticias que ocupan su vida a día de hoy, como su nuevo «toy boy» australiano Timothy McKeague, un entrenador emocional de 32 años con el que sale desde hace algo más de un mes. Fue una noche larga en la que Carmen Martínez-Bordiú charló con el presentador de «Sálvame», Jorge Javier Vázquez y los contertulios sobre múltiples y variopintos temas.

Carmen Martínez-Bordiú junto a su madre Carmen Franco -Gtres

Sobre la enfermedad de su madre, la nieta de Franco aprovechó para decirle a su progenitora que tiene el apoyo y el cariño de los suyos. «Ella tiene una fecha de caducidad después de haber vivido muchos años con una vida plena. Me da miedo la pérdida, pero la veo tan serena... He aprendido a vivir con la gente que ya no está porque somos energía y al final aprendes a vivir con ellos», confesó visiblemente afectada. Aprovechando el momento, el presentador le preguntó si le temía a la muerte, ante lo que la hija de Carmen Franco respondió: «perdí un hijo siendo muy joven, así que he aprendido a vivir con gente que no está» y añadió que «no me importaría que se removieran aspectos de las historia de mi madre cuando se vaya».

Tras una primera toma de contacto, un tanto delicada, el programa tornó a aspectos más banales, como es el nuevo novio de una de las personas más queridas del panorama nacional. Hace poco más de un mes la revista «Corazón TVE» publicaba unas imágenes en exclusiva de la pareja que confirmaban su noviazgo. En ellas se puede ver a Carmen Martínez-Bordiú paseando de la mano por las calles de Madrid junto a un joven «treintañero neozelandés» experto en «terapias emocionales». Aunque normalmente las parejas de Martínez-Bordiú han sido muy sonadas, ella siempre ha intentado pasar inadvertida y ha hablado con naturalidad de sus relaciones sentimentales, como hizo el sábado por la noche en Telecinco. «Es una persona muy espiritual que puede estar seis meses subido en una montaña, sin sexo. Yo mucho menos porque soy una persona muy sexual», asegurando que pese a lo que la gente pueda imaginar, para ella el sexo es más importante que para él: «Él tiene momentos de evasión y retiro en los que se olvida completamente de todo, hasta del sexo».

Carmen Martínez-Bordiú junto a su nuevo novio -Corazón TVE

A raíz de esta conversación surgió el nombre de su expareja Luis Miguel Rodríguez, conocido coloquialmente como «el chatarrero» pro ser el propietario de desguaces La Torre. «Era muy simpático, un cachondo. Salíamos bastante pero soy tempranera y él tardío, así que íbamos a cenar y luego él salía por ahí con sus amigos o sus amigas. Nunca le pille, porque tampoco quería ver las cosas». Sin embargo, desde el primer momento su relación fue muy polémica. Fueron muchos los rumores de infidelidad del empresario con la nieta de Franco, hasta el punto de que Carmen se convirtió en una mujer celosa: «Yo nunca había sido celosa, pero él lo consiguió. He llegado incluso a meterle alguna bronca en público». Carmen Martínez-Bordiú ha explicado que conocía perfectamente las salidas de la que fue su pareja: «Sabía que salía con mujeres, es algo que yo no llevaba del todo bien».