Carmen Martínez-Bordiú: «Solo me preocupa la salud de los míos» Y si alguien pensó que iba a ser su hermano Francis Franco uno de los que pudiera litigar por ese ducado, se equivocaba

Beatriz Cortázar

@beacorta Seguir Madrid Actualizado: 27/03/2018 10:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Carmen Martínez-Bordiú reclama el Ducado de Franco tras la muerte de su madre

Tal y como se preveía, Carmen Martínez-Bordiú ha dado los pasos pertinentes para convertirse en la próxima duquesa de Franco, como heredera legítima de ese título que recibió su madre, Carmen Franco, por concesión del Rey Juan Carlos en respuesta a la labor que realizó en pro de la Monarquía. Tras el fallecimiento de la duquesa el pasado 29 de diciembre, Carmen solicitó la sucesión al título, como aparece registrado esta semana en el Boletín Oficial del Estado, donde se da un plazo de treinta días para que las «personas que se consideren con derecho al título» puedan reclamarlo.

Y si alguien pensó que iba a ser su hermano Francis Franco uno de los que pudiera litigar por ese ducado, se equivocaba. Desde que cambió la Ley de Sucesión de Títulos Nobiliarios no hay prioridad del varón a la hora de heredar estas distinciones. Carmen siempre tuvo claro que ese ducado sería para ella y sus descendientes. Lo que seguramente no pensaron es que ahora el problema lo iban a tener por parte de una asociación de recuperación de la Memoria Histórica que ya ha anunciado que piensa entregar a la Fiscalía del Estado una denuncia con la que se pretende anular la renovación de ese ducado. Ante esta situación es la propia Carmen quien me asegura que no ha movido ficha con abogados y que, en estos momentos, «yo sólo me preocupo por la salud de los míos». Se da la circunstancia además de que al ser la primera heredera que recibirá el ducado otorgado a su madre, no tendrá que pagar nada por llevar un ducado cuyo futuro heredero será Luis Alfonso de Borbón.