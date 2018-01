Catherine Deneuve: Los hombres que marcaron su vida La actriz ha tenido numerosas relaciones, sin embargo tres hombres marcaron su vida: Roger Vadim, David Bailey y Marcello Mastroiani

La actriz francesa de 74 años Catherine Deneuve ha sido noticia esta semana junto con un centenar de mujeres influyentes del mundo de la moda, el cine y los medios de comunicación. Artistas, periodistas, editoras, actrices de todo el mundo se han unido para publicar un manifiesto defendiendo el «derecho a importunar» de los hombres, denunciando la «campaña internacional de delaciones» contra «hombres-cerdos», tras el estallido del escándalo Weinstein.

Catherine Deneuve ha sido una de las bellezas más famosas del cine durante más de cuatro décadas, y pocas actrices han soportado la tensión de ser un objeto de deseo durante tanto tiempo. Casi 50 años después de su primer debut cinematográfico, cuando contaba con tan solo 13 primaveras, y más de 90 películas más tarde, todavía Deneuve es una de las bellezas femeninas que más enloquecen a los hombres.

Con el paso de los años se ganó el apodo de «la rubia de hielo» por su fuerte carácter y una de las muestras más claras fue que a pesar de haber triunfado en Hollywood siempre tuvo claro que ese no era su lugar: «Me es imposible conservar mi talante francés aquí. Mi temperamento galo, el deseo de vivir en Francia, mi acento. Todo juega en mi contra», dijo durante una entrevista en la que sedemostraba que era una mujer independiente con las ideas muy claras y fuertes convicciones.

La actriz ha tenido numerosas relaciones, sin embargo tres hombres marcaron su vida: Roger Vadim, con quien tuvo su primer hijo, Christian; David Bailey, el único con quien contrajo matrimonio; y Marcello Mastroiani, con quien tuvo a su segunda hija, Chiara.

Roger Vadim

Con tan solo 17 años inició una relación con el director de cine Roger Vadim, fallecido en febrero del 2000, y de la que nació su hijo Christian Vadim (54 años), que siguió los pasos de su madre y se convirtió en actor.

La relación no prosperó puesto que «Catherine muy pronto se convirtió en una persona dura y agresiva, en una estrella mimada», según aseguró el cineasta tiempo después.

David Bailey

Catherine Deneuve solo se ha casado en una ocasión y fue en Londres en agosto 1965 con el fotógrafo británico David Bailey con quien estuvo siete años de matrimonio. Lo suyo fue un flechazo y amor a primera vista. El mismo año que se conocieron decidieron casarse: Deneuve tenía entonces 22 años y Bailey, 21.

Según las crónicas de sociedad del momento, el matrimonio no duró debido a una barrera con el idioma. Aseguraban que el legendario fotógrafo nunca aprendió francés y la actriz solía estar «demasiado cansada» para hablar inglés.

La glamorosa pareja, que se convirtió en ícono de los 60, se divorció en 1972 y Deneuve, cuyo primer matrimonio le marcó para siempre, no se ha vuelto a casar desde entonces.

Marcello Mastroianni

Deneuve se enamoró del actor y director de cine Marcello Mastroiani en el rodaje de «Ça n'arrive pas qu'aux autres» (1971), y un año después nació su hija, la bella Chiara Mastroiani (45) quien, al igual que su hermanastro, ha seguido los pasos de su madre y también es actriz.

La superestrella del cine francés y el seductor cinematográfico italiano, fallecido en 19996 a causa de un cáncer de páncreas, formaron una de las parejas más carismáticas de la década de 1970. El rubio elegante y frío completó perfectamente con la personalidad de la «doncella de hielo» y ambos encontraron juntos su lugar en las pantallas. La gran dama de la pantalla francesa, y el fallecido Marcello Mastroianni, la estrella de cine más famosa y prolífica de Italia y el hombre que para muchos definió la década de 1960 con su papel en «La Dolce Vita», fueron durante un tiempo una de las parejas más emblemáticas del panorama internacional.

Se convirtieron en la pareja de oro del cine europeo a principios de la década de 1970 cuando se embarcaron en una historia de amor de cuatro años e hicieron cinco películas juntos, ninguna de ellas clásicas. Chiara nació en 1972, cuando su padre tenía 50 años. «Nunca he visto a mis padres juntos, nunca en toda mi vida», aseguró la hija de la pareja años después en una entrevista. «Se separaron cuando yo tenía dos años, así que no los recuerdo como pareja. Nunca los he visto besarse, excepto en las películas».