Catherine Deneuve: «Soy una mujer libre y seguiré siéndolo» Tras el éxito del manifiesto publicado en Le Monde, firmado por 100 mujeres, artistas, periodistas, creadoras, encabezadas por Catherine Deneuve, una avalancha de críticas y polémicas han abierto una suerte de «guerra de feminismos» entre partidarias y adversarias del «derecho a importunar»

Juan Pedro Quiñonero

14/01/2018 22:12h

Catherine Deneuve confirma y vuelve a la carga: “Nada en el manifiesto que defendía el “derecho a importunar” de los hombres, en nombre de la libertad sexual, defendía el acoso de las mujeres: de ser así no lo hubiera firmado”.

Ante el éxito y la polémica del primer manifiesto, Catherine Deneuve ha escrito y firma, en solitario, un nuevo texto, que publica este lunes el diario “Liberation”.

Deneuve comienza su nuevo trabajo de este modo:

“Efectivamente, publiqué la petición titulada “Defendemos la libertad…” que ha provocado numerosas reacciones que necesitan algunas precisiones. Si, amo la libertad. No me gusta esa característica de nuestra época que permite a cualquiera juzgar, arbitrar y condenar. Una época que una mera denuncia, en las redes sociales, engendra el castigo, la dimisión y, en ocasiones, incluso el linchamiento mediático. Un actor puede ser borrado de una película, el director de una gran institución neoyorquina puede estar forzado a dimitir, como consecuencia de unas manos que puso en unos muslos hace treinta años. No excuso a nadie. No juzgo la culpabilidad de esos hombres. No estoy calificada. Pocos están calificado para juzgar. Pero, efectivamente, no me me gustan esos comportamientos de manada, demasiado frecuentes, hoy. De ahí mis reservas, desde el mes de octubre, hacia el hastag Denuncia a tu cerdo”.

Tras ese preámbulo, Deneuve razona de este modo: “Ese tipo de denuncias, a través de las redes sociales, ¿no son una invitación a la delación? ¿Quién me puede asegurar que no hay o no habrá manipulación o golpes bajos, que no habrá suicidio de inocentes. Debemos vivir, juntos, sin “cerdos”, ni “guarras”; y, lo confieso, el texto de nuestro manifiesto me pareció vigoroso, a falta de encontrarlo totalmente perfecto”.

Sentadas esas precisiones personales, Deneuve sale al paso de las declaraciones de otras firmantes, que, a su modo de ver, han hecho interpretaciones que ella no comparte, en absoluto. Una antigua actriz especializada en el cine porno, reconvertida en analista de relaciones eróticas y sentimentales, ha llegado a decir, en una emisión de tv, que algunas mujeres han podido “gozar” durante una violación.

Ante tal opinión, personalísima, Deneuve comenta: “Si. Firmé nuestro manifiesto, nuestra petición. Días más tarde, me parece igualmente necesario insistir en mi desacuerdo con el comportamiento de otras firmantes, arrogándose el derecho a comentarlo por su cuenta, desnaturalizando la naturaleza del texto original. Decir, por ejemplo, que una mujer puede gozar cuando es violada es algo peor que escupir en el rostro de todas las mujeres que han sufrido ese crimen. Cuando se firma un texto como el nuestro, debe recordarse que es prudente no dejarse llevar por la incontinencia verbal. Ese comportamiento es indigno. Si algo en nuestro manifiesto hubiese justificado el acoso no lo hubiese firmado”.

Tras esas precisiones, Deneuve entra en uno de los problemas de fondo, de este modo: “Firmé nuestra petición por una razón esencial, a mi modo de ver: los peligros que se ciernen sobre las artes, la creación. ¿Vamos a quemar a Sade en la edición de la Pléiade? ¿Vamos a denunciar a Leonardo da Vinci como artista pedófilo y destruir sus obras? ¿Vamos a descolgar a Gauguin de nuestros museos, o destruir los dibujos de Egon Schiele? ¿Vamos a prohibir los discos de Phil Spector? Ese clima de censura me deja muda y me inquieta por el futuro de nuestras sociedades?”.

Deneuve no duda en entrar en intimidades: “Con frecuencia, me han reprochado no ser feminista. ¿Debo recordar que yo estaba entre las 343 mujeres que, con Marguerite Duras y Françoise Sagan, firmamos el manifiesto “Yo he abortado”, escrito por Simone de Beauvoir?”.

La actriz concluye su nuevo manifiesto personal de este modo: “Soy una mujer libre. Y seguiré siéndolo. Saludo fraternalmente a todas las víctimas de actos odiosos que pudieron sentirse ofendidas por nuestro publicado en le Monde. A todas ellas presento mis excusas”.