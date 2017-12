El chef Mario Batali reconoce las acusaciones de acoso sexual contra él Uno de los cocineros más reconocidos del mundo se retira de la profundamente arrepentido: «Asumo toda la responsabilidad y lamento cualquier dolor, humillación o incomodidad que haya causado»

Madrid 12/12/2017

El famoso chef Mario Batali anunció el pasado lunes que se retira de su empresa de restaurantes días después de que varias mujeres lo acusaran de acoso sexual en areport. El diario estadounidense Eater New York informó que cuatro mujeres, que no fueron identificadas, acusaron a Batali de tocarlas inapropiadamente en un patrón de comportamiento que abarcó al menos durante dos décadas.

Batali explicó a través de un comunicado enviado por su representante, Risa Heller, los motivos por los que decidía retirarse: «Me disculpo con las personas que he maltratado y herido. Aunque las identidades de la mayoría de las personas mencionadas en estas historias no me han sido reveladas, gran parte del comportamiento descrito coincide, de hecho, con las formas que he tenido», y añade, «Ese comportamiento fue incorrecto y no hay excusas. Asumo toda la responsabilidad y lamento profundamente cualquier dolor, humillación o incomodidad que haya causado».

Batali aseguró que había tomado esta decisión de manera voluntaria para recuperar la confianza y el respeto de la gente. La reputación de Batali como maestro de la comida italiana lo convirtió en uno de los cocineros más importantes del momento. Estrella de televisión, autor de libros de cocina y uno de los chefs más reconocidos del mundo, comenzó en la cocina profesional en el año 1997 y en 2011 estrenó su propio programa de televisión «Molto Mario».

Su empresa, B & B Hospitality Group, tiene alrededor de 24 restaurantes, un negocio que dirige junto con otros chefs célebres. «Hemos tenido políticas y capacitación sistemáticas de acoso sexual durante más de 10 años, incluido un procedimiento detallado para que los empleados denuncien a los altos directivos», dijo B & BHospitality Group a través de un comunicado. «Todos los miembros de la gerencia han participado en estas capacitaciones, incluido el Sr. Batali», y añade, «El señor Batali y nosotros hemos acordado que abandonará las operaciones de la compañía, incluidos los restaurantes», dijo la compañía en el comunicado.