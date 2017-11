China no perdona a Katy Perry y le niega el acceso al país para el desfile de Victoria's Secret La cantante no es la única a la que no se le permite entrar para participar en uno de los eventos de moda más importantes del año

Según los informes, a la cantante estadounidense Katy Perry le negaron el visado a China, lo que arruinó los planes para presentarse en el desfile de moda de Victoria's Secret a finales de mes.

El resentimiento de China contra Perry parece remontarse a 2015, cuando Perry ofreció un concierto en Taiwán en el que llevaba la bandera taiwanesa. Este país no está reconocido como independiente por China, que lo ve como un estado separatista. Taiwán, que no está en las Naciones Unidas, a menudo no puede usar su himno nacional y su bandera nacional en eventos internacionales debido a la presión de un país mucho más poderoso. Para el concierto, la cantante se vistió con un traje lleno de girasoles, una decisión que probablemente enfureció aún más a los funcionarios chinos. El vestido fue visto como una referencia a la «revolución del girasol» de Taiwán que tuvo lugar en 2014, un movimiento que vio al país luchar por la autodeterminación.

La artista no podrá actuar en el desfile a pesar de enviar una carta asegurando que cumpliría las leyes y regulaciones chinas, durante su estancia en el país con motivo del desfile de moda de Victoria's Secret. Las reacciones no ha tardado en aparecer en redes sociales, muchos usuarios se lamentaron al enterarse de que Perry no asistiría mientras que otros fueron menos comprensivos. «Insultó a China anteriormente, ahora quiere venir», dijo un internauta «Que esto sirva de lección para ti».

Sin embargo Katy Perry no es la única a la que se le ha negado el acceso al país para participar en uno de los eventos de moda más importantes del año. Cuatro de las modelos que iban a desfilar ese día no han podido entrar en el país debido a una serie de problemas con el visado chino. No está claro el motivo por el cual se les ha negado el acceso a China, sin embargo algunos medios han apuntado que podría estar relacionado con el reciente fallecimiento de una maniquí en la Semana de la Moda de Shanghái. Al parecer, Dzyuba se desvaneció después de un desfile de más de trece horas y entró en coma. Fue llevada al hospital en Shanghai al día siguiente y murió dos días después.

La modelo Gigi Hadidi tampoco podrá desfilar debido a la publicación de un vídeo a principios de este años en el que la maniquí aparecía con una galleta con forma de Buda, mientras reproducía la pose de este. Muchos ciudadanos chinos se tomaron el vídeo como una ofensa personal, el cual lo tildaron de «ofensivo y racista» e iniciaron un boicot bajo el hashtag #GigiGetOutChina.