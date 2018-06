Homenaje La ciudad de Marbella nombra a David Delfín hijo adoptivo cuando se cumple un año de su muerte El diseñador malagueño murió a los 46 años tras luchar contra tres tumores cerebrales

En el primer aniversario de la muerte de David Delfín, la ciudad de Marbella quiso nombrar el pasado viernes al diseñador andaluz como su nuevo hijo adoptivo. Con este nombramiento, la ciudad ha querido hacerle un homenaje a título póstumo al creador más rebelde, canalla y carismático de la moda española, que falleció hace un año, a los 46 años, después de luchar durante un año contra tres tumores cerebrales.

En el día de hoy, son muchos los amigos de David Delfín que han publicado en sus redes sociales una imagen de él para recordarle. Rossy de Palma ha publicado en sus «stories» de Instagram una foto de Delfín y Pablo Sáez, su novio, quien le cuidó hasta el final de sus días. «Un año sin ti, amigo mío. Un año echándote de menos», escribía Pepón Nieto junto a una imagen donde aparecía con el diseñador. Su amiga Bibiana Fernández, quien lleva desde que murió David Delfín dedicándole una imagen todos los sábados en su cuenta de Instagram, donde le pone al día de todo lo que le va pasando, ha publicado la carta de San Agutín «La muerte no es nada». «Para todos los que leéis mis cartas de los sábados y pensáis que hay sufrimiento, no es así. Ya sufrí cuando supe de su enfermedad y de que no había solución. Ahora lo siento como describe San Agustín», escribía Bibiana hoy. Esta semana, su carta a David quiso adelantarla dos días, para hacerla coincidir con el pasado viernes, cuando le nombraron hijo adoptivo de Marbella. «Hola amor. Me adelanto porque hoy te han hecho hijo adoptivo de Marbella. Me hubiera gustado estar, pero mi vida da bandazos, como siempre. Esta [fotografía] es de tu serie en el ascensor, la última antes de mudarte. Mañana hace un año, no quiero pena, a ver si encuentro con quien emborracharme a tu memoria, si no sola, tengo edad para darme permiso. ¿Te acuerdas cuando en el colegio te hacían escribir 500 veces una frase? Pues ahí va, y así mañana solo te pienso: «Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero...».

Bibiana sí encontró anoche con quien recordar a David Delfín. Pablo Sáez organizó una cena con sus amigos más íntimos, que también lo eran de David, para celebrar su cumpleaños, que el año pasado coincidió con la muerte del amor de su vida. Junto a Félix Sabroso, Elena Benarroch, Pedro Almodóvar, Nathalie Poza, Pilar Castro, Paola Torres, Jau Fornés y la propia Bibiana, Pablo Sáez brindó por su cumpleaños y todos recordaron a David.

Al homenaje de David Delfín en Málaga acudió la madre del creador, María González, quien no pudo contener las lágrimas al recoger el galardón que homenajeaba a su hijo. «Fue el momento más emotivo de toda la ceremonia, en la que se hizo referencia a la importancia que había tenido la ciudad de Marbella en la vida de David Delfín», destaca la revista «¡Hola». Y añade: «El diseñador pasó su infancia -desde los tres años- y adolescencia en la calle Sol, una de las que se enmarcan en la emblemática zona de El Barrio». Allí, Delfín quedó fascinado con las pasarelas y los desfiles, una pasión que le transmitió su madre, que era modista. Ese amor por la costura y la moda le llevó a trasladarse a Madrid poco antes de que comenzase La Movida. Desde entonces, la trayectoria profesional de David Delfín ya es una leyenda.