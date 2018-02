Los consejos de Meghan Markle para que los solteros sobrevivan a San Valentín «Quiérete, hónrate y celébralo. Sé tu propio hermoso, querido, apreciado y divertido Valentín. Te lo mereces»

ABC.ES

Madrid 13/02/2018 14:25h Actualizado: 13/02/2018 14:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Meghan Markle ya está preparando su boda con el príncipe Harry, que se celebrará el próximo 19 de mayo en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, pero la futura duquesa de Sussex no siempre ha sido afortunada en el amor. En 2015, reflexionó sobre su soltería en su ahora desaparecido blog de estilo de vida «The Tig».

En un post titulado «Be Your Own Valentine», Markle ofreció consejos a los que, como ella en aquel momento, se encontraban solteros el 14 de febrero, día de los enamorados. «El día de San Valentín con sus cuentos de Cupido y cantos de cisne de chocolate, rosas y corazones de azúcar hace solo eso. Es muy divisivo. Hay parejas mimándose y solterones que ven su imprescindible yogur helado como una trozo de soledad. Pero no tiene que ser así. Yo creo tú debes ser tu propio San Valentín», así comienza la futura mujer del príncipe Harry.

Mientras que Markle seguramente celebrará este año San Valentín con su futuro esposo, brindando por sus próximas nupcias, por aquel entonces la actriz «corriendo enloquecida por las calles de Nueva York», bebiendo cócteles y yéndose de compras. «En San Valentín estaré con amigos, recorreré las calles de Nueva York, probablemente tomando un coctel de un extraño color rosa, y saltaré sobre los montículos helados con mis zapatos nuevos a través de las calles con sal y nieve del West Village. Esos zapatos que, por cierto, me regalé a mí misma, por he trabajado muy duro y no voy a esperar que alguien me compre las cosas que deseo (ni quiero hacerlo) y porque quiero tratarme a misma tan bien como trato a mis seres queridos».

Tres años después de la publicación de este post, su caso de amor propio en el Día de San Valentín lo siguen utilizando como referencia todos los solteros, incluso sabiendo que proviene de boca de un futuro miembro de la familia real. «En definitiva, ya tengas a alguien especial, estés con amigos o solo en este día (o cualquier otro día) sé bueno contigo mismo. Quiérete, hónrate y celébralo. Sé tu propio hermoso, querido, apreciado y divertido Valentín. Te lo mereces».