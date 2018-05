EE.UU. El contraataque de los hijos de Woody Allen contra Mia Farrow Mientras Ronan Farrow sigue haciendo campaña contra su padre, Moses y Bechet Dumaine salen públicamente en defensa del cineasta

María Estévez

@abc_gente Los Ángeles Actualizado: 30/05/2018 03:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Buena parte de la familia de Woody Allen está formando un frente común ante los ataques de Dylan y Ronan Farrow contra el célebre director y guionista. Esta misma semana, Moses Farrow, el mayor de sus cuatro hijos, ha firmado y difundido una carta abierta en la que sale en defensa de su padre. Y, además, a Moses, que fue adoptado por Allen y Mia Farrow, su pareja sentimental entre 1980 y 1992, ahora se ha sumado su hermana Bechet Dumaine, hasta la fecha casi desconocida hija de Allen y su segunda esposa, Soon-Yi Previn.

Esta joven estudiante de la prestigiosa Universidad de Barnard acaba de dejar un significativo mensaje en su página de Facebook: «Nunca he querido involucrarme en debates de las redes sociales donde se discuta sobre mi padre, pero se ha llegado a un punto en el que me he dado cuenta de que no podía continuar callada. No voy a seguir pretendiendo que no sucede nada y voy a defenderle. Mi padre siempre ha sido cariñoso y amable conmigo. Es mi turno de demostrarle mi apoyo», explica Bechet Dumaine.

Bechet, de esta manera, ha querido salir al paso de las constantes provocaciones de su hermanastro Ronan, quien, en plena promoción de un libro, ha acusado reiteradas veces a su progenitor de «molestar» a su hermana Dylan cuando era una niña de 7 años. «Quiero dar las gracias a Moses por compartir su experiencia personal para que la gente sepa la verdad sobre nuestra familia», ha añadido Bechet, de 19 años, al tiempo que copiaba el link del blog personal escrito por Moses. En dicho blog, Moses afirma que su madre, Mia Farrow, manipuló a sus hermanos. También a Soon-Yi, hija adoptiva de Farrow y quien terminaría casándose con Woody Allen en 1997.

Cabe recordar que Woody Allen, de 82 años, a principios de los años 90 fue acusado de «molestar» a su hija Dylan en la casa que Mia tenía en Connecticut. Expertos y detectives investigaron dichas acusaciones y, finalmente, el fiscal desestimó presentar cargos contra el director. Woody ha mantenido siempre su inocencia y ha asegurado en repetidas ocasiones que Mia coaccionó a Dylan para que mintiera. Mientras tanto, Farrow se defiende diciendo que ella nunca quiso que Dylan hiciera pública su denuncia.

Quien no deja de acusar al realizador neoyorquino es su único hijo biológico, el que tuvo con Mia Farrow. Ronan ha respondido a su hermano Moses con un «tuit» en favor de su madre y de su hermana. «No merece la pena dignificar la campaña contra mi madre y mi hermana. Ocurre cada vez que Dylan habla, así que esto es lo único que voy a ofrecer: mi madre hizo un trabajo extraordinario educándonos. Ninguno de mis hermanos fue testigo de nada, pero yo amo y respeto a una madre soltera que vivió un infierno para mantener a sus hijos a salvo. Y yo creo a mi hermana».

Time's Up

Fue en el 2014, cuando las acusaciones contra Allen volvieron a ver la luz tras una carta que Dylan escribió en el periódico «The New York Times» explicando el incidente. Dylan, de 32 años, ha repetido en numerosas ocasiones su denuncia y participa activamente en los movimientos #MeToo y Time’s Up que han surgido en Hollywood.

En su carta abierta, Moses Farrow explica su postura de defensa hacia su padre, porque, asegura, no puede mantenerse en silencio por más tiempo, mientras acusa a su madre de «entrenar» a Dylan para verter falsos testimonios contra Woody Allen. Moses asegura que Mia Farrow era una madre abusiva que recurría a la violencia para educarlos. «Dylan estuvo sola con Woody en numerosas ocasiones en su apartamento y a lo largo de los años y jamás mostró una actitud impropia. Sin embargo, ella nos quiere hacer creer que él decidió molestarla en una casa plagada de gente hostil que le observaba como si fuéramos águilas».

Romper el silencio

Moses, además, critica a Mia por su violencia: «Soy una persona privada y no me interesa la atención pública. Pero los ataques guiados contra mi padre, Woody Allen, me obligan a terminar con mi silencio. Él está siendo condenado por un crimen que no cometió. Estuve presente en todo lo que ocurrió en nuestra casa. Ahora que la histeria pública del año pasado se ha calmado un poco, espero que la verdad pueda salir a la luz».