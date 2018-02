Cristina Pedroche: «Vivimos en una sociedad cerrada y machista» La presentadora de televisión está acostumbrada a las críticas por su forma de vestir

No existen fronteras para Cristina Pedroche. De colaboradora a presentadora en televisión, después modelo y ahora actriz. La mujer de David Muñoz se entrena con «Sin rodeos», un film dirigido por Santiago Segura. A raíz de la promoción de la película, la estrella de la pequeña pantalla ha concedido una entrevista con la revista «Glamour» donde habla abiertamente sobre temas tan controvertidos como el machismo. «Seguimos viviendo en una sociedad cerrada y machista y está muy bien que nosotros hagamos una película hablando de la discriminación de la mujer a partir de los 40 años, pero necesitamos más cosas. Como, por ejemplo, que cuando le pregunten al presidente del Gobierno qué hacer para que una empresa pague lo mismo a un hombre que a una mujer y diga, 'bah, en eso no nos vamos a meter».

Acostumbrada a las críticas, Pedroche está preparada. «Va a haber gente que solo por el titular 'Cristina Pedroche está en la nueva película de Santiago Segura' va a decir que no soy actriz, que a ver cómo lo hago. Lo que no soy es periodista, soy una chica que estudió dos carreras, que hizo un casting para ser reportera y la cogieron y que poco a poco ha ido creciendo porque entiendo que comunico bien y la gente se siente identificada conmigo, y cuando cuento las cosas en la televisión los espectadores se quedan pegados».

No es la primera vez que la artista es criticada, de hecho son muchas las veces en las que Cristina Pedroche se ha visto envuelta en alguna polémica, en parte también porque la presentadora juega ese papel. Sonadas fueron las que recibió sobre su físico o por los vestidos polémicos que ha lucido para dar las campanadas de Nochevieja y, que seguró, no dudará en repetir este año. Cristina Pedroche: «Una vez dije en una entrevista: 'Ni feminismo ni machismo'. Y la periodista fue incapaz de decirme, oye, Cris, lo que estás diciendo no tiene sentido, el feminismo ya es igualdad. Porque encima era una periodista mujer, y, aunque sea por sororidad... cogió y tituló así, ni machismo ni feminismo, para fastidiarme. Si las mujeres no nos ayudamos entre nosotras, ¡estamos apañadas!; por eso cuando a Paula Echevarría le pasó algo parecido con unas declaraciones que hizo, yo le dije: 'Paula, se entiende perfectamente que apoyas el feminismo, pero feminismo no es lo contrario de machismo'».