Los dardos envenenados de Alba Carrillo a sus exparejas

Las palabras de Alba Carrillo no suelen pasar desapercibidas. Cada vez que concede una entrevista no suele dejar títere con cabeza. En la última ha decidido atacar de nuevo a su ex Feliciano López, con el que mantiene una disputada batalla en los tribunales, y hablar de su nueva novia, la modelo Sandra Gago.

«A esta nueva novia la he visto y me digo: 'Qué mona y qué pena'. ¿Por qué no coge una mujer hecha y derecha? Feli es una persona que al principio te engatusa, pero a largo plazo no se lo recominedo. Acabará llorando», dice Carrillo en una entrevista a la revista «Lecturas».

También ha tenido palabras para otro de sus ex, Fonsi Nieto, con el que también tiene cuentas pendientes en los juzgados: «Nos cogen, como Fonsi me cogió a mí, con 22 añitos, cuando no tienes experiencia, está empezando y eres manipulable. Ahora los mandaba a...».

Carrillo no tiene pelos en la lengua. Ella misma lo reconoce: «Si me muerdo la lengua me enveneno. Pero yo me voy a mi casa muy tranquila. Yo he llorado mucho y solo estoy reivindicando lo que me ha pasado. No es que sea más elegante en el no habla».

Enamorada de nuevo

La modelo vive un momento muy especial en su vida. Ha vuelto a creer en el amor gracias al ingeniero aeronáutico David Vallespín. Acaban de celebrar un año de relación y Carrillo no puede estar más feliz. «No puedo decir que sea el hombre de mi vida porque ese es mi hijo, pero sí es verdad que cuando estás con personas inteligentes se nota. Es algo que yo no había disfrutado», explica a la vez que suelta otra perlita a sus exparejas.