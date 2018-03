David Bustamante: «La soledad me mata» Esta es la primera vez que cantante rompe su silencio para contar su versión de la historia

ABC.ES

Madrid Actualizado: 28/03/2018 12:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

David Bustamante protagoniza la primera entrevista concedida por él desde que saltó el anuncio de su separación con Paula Echevarría. Ha sido en la revista «¡Hola!» en la que explica en un amplio reportaje a través del cual asegura que fue él el que pidió el divorcio a la actriz: «Fui yo el que tomó la decisión de romper», asegura el cantante cántabro. «No me sentía conforme y opté por irme del piso... Es que, encima, se ha dicho que me echaron de casa. A mí no me han echado de casa, tomé la decisión un tiempo y me di cuenta de que no había solución», confiesa.

Hasta este momento, todas las versiones apuntaban a era ella la que había puesto fin al matrimonio para poder empezar una relación amorosa con su nueva pareja, Miguel Torres, harta de su vida desordenada, y el cantante lloraba por las esquinas. Un hecho que el cantante niega con rotundidad: «No hubo ni terceras personas ni ninguna razón trágica... simplemente nos cansamos». Sin embargo esta unas nuevas declaraciones por parte de Bustamante cambian toda la historia. «La imagen que se ha dado de mí ha sido totalmente negativa, incluso he perdido dos contratos de publicidad. Pero, gracias a Dios, el público sigue respondiendo y llenando los teatros donde canto», confiesa.

Portada de la revista -¡Hola1

Desde un primer momento tomaron la decisión de no hablar sobre su situación sentimental adquiriendo una política de silencio. Hasta que la actriz rompió el pacto afirmando que en su casa «pasaban cosas». A partir de ese momento la pareja no ha dejado de protagonizar titulares en la prensa del corazón casi a diraio. Algo que en muchos momentos les ha llegado a superar, asegurando que la presión mediática estaba «pudiendo con ellos» y pidiendo respeto por su hija Daniella, la principal víctima de esta situación.

El cantante, de 36 años, asegura que no está pasando por su mejor momento: «La soledad me mata, estar solo es terrible, no lo llevo bien», asegura. Esta entrevista llega tan solo una semana después del comunicado por parte de la pareja en el que se anunciaba oficialmente su divorcio.

Esta es la primera vez que cantante rompe su silencio para cerrar un capítulo de su vida, aclarando y defendiendo su versión de los hechos. «Hablo por pirmera vez en esta entrevista porque quería contar la verdad. Se han dicho muchísimas barbaridades y mentiras... Y hasta ahora, la verdad, de puertas para dentro solo la sabíamos dos», asegura.