David DeMaría: «El matrimonio es algo arcaico»

Tras más de cuatro lustros de actividad musical, David de María da un vuelco a su carrera retomando algunas joyas de su extenso repertorio proporcionándoles una nueva dimensión. «20 años» rescata del pasado composiciones de todas las etapas del músico jerezano, dándoles una vuelta para que todas parezcan nacidas de una misma hornada. A punto de iniciar esta nueva gira, recibe a ABC para hablar sobre su reciente paternidad, el feminismo y su evolución en el mundo de la música.

Echando la vista atrás, ¿qué es lo mejor y lo peor de estos 20 años de carrera musical?

Lo mejor ha sido sobrevivir en la música de este país, más que lo mejor es el milagro. Y lo peor sería que van saliendo canas, que cada vez me cuesta más recuperarte de las juergas

Está muy involucrado en diferentes proyectos solidarios...

Sí, el último fue con «Acción contra el Hambre». Fue una de las experiencias más impresionantes de mi vida. Ir a países donde las necesidades más básicas para vivir son difíciles de encontrar te dan una cura de humildad. Desde ese momento decidí no pelearme con mi por la comida, es decir, si no quiere cenar que no cene porque yo he visto a niños peleándose por la comida y he aprendido a valorar las cosas más sencillas y a no quejarme tanto por todo

En febrero salió a la venta su primer libro de poemas, «Navegantes de un barco de papel»...

Había tenido muchos ofrecimientos para que escribiese un libro, pero nunca me atrajo la idea. Pensaba que todo lo que quería contar ya lo decía a través de mis canciones, pero los años, la madurez, la experiencia y sobre todo la paternidad me dieron la valentía para escribir un libro de poemas. Ha sido un reto muy bonito, un desafío en el que me ha ayudado mi hijo, ya que me inventé una conversación entre los dos

¿Cómo lleva la paternidad?

Conoces el amor más grande del mundo, algo inexplicable y algo que cada día va aumentando. Te quita muchas tonterías de encima, sobre todo para los que hemos sido adolescentes muchos años, los que la hemos estirado hasta casi los 40 años. Paramía ahora mi hijo es el motor de mi vida y mi máxima prioridad. Ser padre y luego todo lo demás.

¿Le gustaría ampliar la familia?

A mí sí pero no creo que estén las cosas para eso. Aunque nunca se sabe, ahí mandáis vosotras porque yo creo que la naturaleza se equivocó y que tendría que habernos dado la opción de poder parir a nosotros también. Creo que la primera machista es la propia naturaleza.

¿Se considera una persona feminista?

Siempre me he declarado muy aliado de vuestras luchas porque me he criado entre mi abuela, mi madre y mi hermana. Nunca he entendido ese escalón que existe en la sociedad en pleno siglo XXI, sobre todo en los ámbitos profesionales. Para mí la mujer es una amiga, una aliada y mucho más fuerte que yo

¿Una mujer que tenga de referente?

Mi abuela. Entre los años 50 y 60 tuvo un par de ovarios y decidió separarse de mi abuelo. Le dijo que no podía más, que no aguantaba sus borracheras y su machismo y no aguantaba que se gastase el dinero de parranda con los amigos. En aquella época separase era rarísimo e incluso criticado por muchos. Yo viví una abuela que era una amiga y una madre. Le contaba cosas que no le decía a mis propios padres

¿Cree que existe machismo en el mundo de la música?

Por lo menos artísticamente no. Todos sabemos que a las mujeres siempre les ha costado un poco más que a los hombres llegar a la cima. Otra cosa es la industria y los que mueven los hilos

A través de sus redes sociales muestra como inculca a su hijo su pasión por la música, ¿le gustaría que siguiese los pasos de su padre?

Desde que se engendró ha estado en conciertos, en estudios de grabación y en ensayos. Su mamá también trabaja en la industria de la música, por lo que se ha criado entre armonías. Pero él puede elegir lo que le de la gana, nunca le forzaré hacia la música

¿A quién quiere más, a mamá o a papá?

Todos nacemos de una madre y como el amor de una madre no hay nada. Me pasa a mí, que aunque siempre he visto a mi padre como un héroe, mi mamá es mi mamá. Esa manera de entenderme solo con las miradas, aunque yo espero ser un buen colega de mi hijo.

Una virtud y un defecto de David Demaría

La pasión para las dos cosas. Creo que llevada a los extremos puede ser una aliada o un mal. No le puedes poner pasión a una discusión porque se pierden las formas y así se pierde también la razón, aunque la tengas

¿Cree en el matrimonio?

Creo que es una utopía. Lo del matrimonio es algo decorativo para nuestras vidas emocionales. Vale mucho más llevarse bien y ser buenos compañeros de viaje que el matrimonio. Para mí es algo arcaico, aunque nos mole emborracharnos en las bodas de los amigos. Creo en el compañerismo y la complicidad entre las personas sean del sexo que sean. Lo del matrimonio me parece un encorsetamiento que al final influye y tensiona la convivencia. Si me volvería a casar lo haría en la playa o en la casa de un amigo... no hace falta tirar de tópicos para crear un cuento de hadas o una película de Disney

¿Cómo lleva los años y el paso del tiempo?

Lo llevo bien, llegar a la cuarentena siendo delgado me permite seguir muy activo en el deporte. En la parte emocional y afectiva estoy enamorado de mi hijo y en la parte profesional si me hubiesen dicho hace veinte años que ahora haría un recopilatorio de mi carrera musical no me lo creería

¿Por qué decidió ser padre tan tarde?

El artista de éxito vive tan volcado en su carrera que oolvida lo demás. Normalmente un cantante de éxito es un ser egoísta y ambicioso y muy narcicista. Una persona muy inseguro y con muchos miedos. Por lo que eso no es compatible con ser padre

¿Se arrepiente?

Sí. Pude haber sido padre a los 20 años. Lo pienso y mi hijo tendría ahora 22 años. Sería mi colega

Después de 20 años, ¿cómo se siente al subirse a un escenario?

Siempre es como la primera vez. Hay una sensación que vuelve que es parecido a enamorarse. Cuando te enamoras sientes de nuevo esas mariposas y hormigueo en el estómago, pues el escenario igual. Es como un deporte de riesgo. Le tengo mucho respeto al escenario porque al igual que te salva, también te puede hundir