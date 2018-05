Desacuerdo entre los hijos de María Dolores Pradera horas después de su muerte Su hija Helena ha expresado su conflicto con su hermano a la revista «Corazón» en cuanto a la manera de despedir a su querida madre

ABC

Madrid Actualizado: 30/05/2018 11:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tan solo unas horas después del fallecimiento de María Dolores Pradera, su hija Helena, fruto de su matrimonio con el director y actor Fernando Fernán Gómez, ha manifestado su desacuerdo con su otro hermano, Fernando, por el entierro de su madre.

«Me hubiese gustado despedir a mi madre en un teatro, pero mi hermano no ha querido», ha contado en exclusiva Helena a la revista «Corazón». Muy a su pesar no ha podido decir adiós a su madre donde ella creía que le hubiese gustado más. «Ella se merecía una despedida en las tablas escénicas y no en el Tanatorio de la M30». De hecho, Helena asegura a la misma revista que a la gran dama de la canción popular española «le gustaría ser velada en la sede de la SGAE».

Eso sí agradecía a todos los que hann ido al tanatorio este martes a dar el último adiós a su madre. Ante los medios de comunicación confesaba que los últimos días de su madre fueron duros: «Estaba bien, pero de repente fue cayendo en picado y se puso muy malita, pero hemos tenido la suerte de que nos ha vivido muchísimo». Helena solo espera que se recuerde a María Dolores Pradera como «una maravillosa madre, persona y artista».

Hasta allí se han acercado numerosas personalidades de la cultura, de la política y de la prensa, alternándose con miles de mensajes de condolencia en la distancia, como el «adiós emocionado» de los Reyes a una «enamorada de la música iberoamericana y puente entre culturas» o la despedida del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a una «figura muy relevante de la canción española». No es de extrañar ese triste adiós por Pradera. Su carrera fue muy prolífica. Además de ser querida por todos, recibió numerosos premios y distinciones a lo largo de una trayectoria artística de casi 70 años, durante la que obtuvo 30 discos de oro y fue galardonada con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, la Medalla de Oro de las Bellas Artes, la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica y el Premio Nacional de Teatro.

Hasta hace un lustro se mantuvo en activo, cuando grabó el segundo volumen de «Gracias a vosotros» junto a amigos, admiradores y colegas de profesión. De hecho, «casi hasta el último momento no perdió la ilusión de volver a los escenarios», también aseguró su hija muy emocionada.