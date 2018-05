Se disparan la solicitudes para la escuela de Meghan Markle El centro Immaculate Heart, católico, se ve desbordado desde la boda real en Windsor de quien fue su antigua alumna

María Estévez

El pasado 19 de mayo, decenas de estudiantes del Immaculate Heart de Los Ángeles se dieron cita en el gimnasio del colegio para disfrutar de un momento histórico: el «sí, quiero» de una de sus antiguas alumnas con el más popular de los miembros de la Familia Real británica. La boda en Windsor de Meghan Markle y el Príncipe Harry ha supuesto una auténtica revolución para esta pequeña escuela católica, solo para chicas y enclavada en el barrio de Los Feliz: la demanda de nuevas matrículas desborda un centro donde la actual Duquesa de Sussex se graduó con honores en 1999.

«Estamos muy orgullosos de Meghan», declara a «Los Ángeles Times» Christine Knudsen, una de las antiguas profesoras de Markle. Immaculate Heart, cuya fundación data de 1906, ofrece estudios para alumnas de entre 11 y 18 años; es decir, lo que en EE.UU. se clasifica como middle y high school. Considerado como uno de los mejores colegios de Los Ángeles, a cuya Archidiócesis pertenece, entre sus principios destaca hacer de sus discípulas «mujeres de gran corazón y buena conciencia a través del liderazgo, el servicio y un compromiso de por vida con los valores cristianos».

Aunque a decir de Knudsen a Markle siempre le interesó la interpretación, durante su etapa escolar la exactriz no solo sobresalía por sus resultados académicos, sino también por su liderazgo. «Era muy consciente de los problemas ajenos, probablemente debido a sus propias experiencias», desvela.

Meghan Markle - Inmaculate Hearts

Maria Pollia enseñó Teología a Markle durante su tercer año en la escuela y el recuerdo que hoy guarda de ella es el de «una joven estudiosa, quien se desafiaba a sí misma con los textos más difíciles». Subraya Pollia su empeño en comprender el pensamiento del escritor y místico norteamericano Thomas Merton (1915-1968). La relación entre profesora y alumna se mantuvo más allá de su graduación y el año pasado, cuando Markle apareció en el libro «The Game Changers: Success Secrets from 40 Women at the Top», la Duquesa atribuyó a su antigua profesora el mérito de haber inspirado su activismo: Pollia la envió a una de las áreas más conflictivas de Los Ángeles, Skid Row, donde se hacinan más de 100.000 personas sin hogar. Aquello la marcó. «Skid Row es un lugar espeluznante, pero Meghan no dudó en acercarse y conocer bien la situación de mucha gente sin recursos. Se sabía los nombres de todos», explica Pollia, quien también señala que sus dotes de liderazgo llevaron a Markle la presidencia de Kairos, un programa de retiro espiritual para los colegios católicos. En su opinión, no importa tanto su boda con un príncipe, sino su activismo social.

Meghan durante su etapa escolar - Inmaculate Hearts

«Aquí no cabe el desprecio»

Meghan Markle, de 36 años, se ha referido en varias ocasiones a las dificultades a las que se tuvo que enfrentar como hija mulata de padre blanco y madre negra. Una situación, que en el Immaculate Heart -con un 35% de alumnas blancas y el resto de diversas razas-, pudo superar. «Nuestra escuela es muy diversa, no hay espacio para el desprecio», afirma Knudsen. Y aunque Markle ya es su alumna más famosa, otra celebridad pasó por allí: Tyra Banks, quien compaginó su carrera como modelo con una licenciatura en Harvard.