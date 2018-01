El drama de Pablo López tras salir de «OT» El cantante ha confesado en televisión que pasó por momentos muy difíciles

ABC.ES

MADRID 16/01/2018 01:33h Actualizado: 16/01/2018 01:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pablo López vive uno de sus mejores momentos profesionales: se ha convertido en uno de los artistas nacionales más importantes y su éxito como coach de «La voz» es indiscutible, además de que acaba de sacar su tercer disco, «Camino, fuego y libertad».

Pero la situación del cantante de Fuengirola no siempre ha sido tan buena. Su éxito tras salir del programa «Operación Triunfo» en 2008 no fue el de ahora. Hace unos años decidió montar un bar junto a su hermano Luis, pero el proyecto fue un auténtico fracaso: «De lo bien que lo pasamos, se convirtió en una catástrofe. Nos cortaron la luz, el agua... Ahora me río, pero estábamos llorando de verdad», desveló el artista este domingo en el espacio de Toñi Moreno, «Viva la vida».

Y añadía: «Teníamos una deuda tremenda, pero yo creo que fue el máster más barato que he pagado en mi vida, porque ese día me di cuenta: 'Yo creo que todo este esfuerzo que estás haciendo por salvar algo que realmente no va contigo, quizá, si lo haces en canciones, lo mismo pasa algo'».

Pese a que ahora se ríe, López asegura que lo pasó muy mal: «No me quiero bajar nunca de esta nube, pero el revolcón en cinco años... de prácticamente no tener para tomarme un café, de una situación en la que solo podía pensar en cómo sobrevivir, a verme haciendo cosas que ni podía soñar...». Su éxito es sin duda un reflejo de su lucha diaria por triunfar en el mundo de la música, algo por lo que se siente muy agradecido: «Me da la impresión que estos cinco años han sido 43, pero yo nada más que tengo que dar gracias a la vida por lo que he vivido y por lo que me queda, porque me estoy riendo mucho a carcajadas, y esa es la salud más grande que puede tener una persona».

Reciente ruptura

El buen momento profesional que está viviendo no se traslada al terreno personal. Recientemente, el cantante ha sido noticia por su ruptura con Laura Devesa, tras diez años de relación, y relacionado sentimentalmente con su compañera de programa Malú.