El tío de la Duquesa de Cambridge condenado a pagar 5.000 libras y 20 días de rehabilitación por pegar a su mujer

No es la primera vez que el tío de la Duquesa de Cambridge protagoniza titulares en la prensa británica. No hay familia sin oveja negra y no iba a ser menos para Catalina Middleton, pese a toda la respetabilidad que pesa sobre sus hombros a sus 35 años. Esta mañana una nueva polémica se cierne sobre el tío de la mujer del príncipe Guillermo de Inglaterra, Gary Goldsmith, de 52 años. En esta ocasión fue multado con 5.000 libras y recibió la orden de un año de rehabilitación por parte de un magistrado que lo calificó de «borracho desagradable» tras golpear a su esposa y tirarla al suelo.

No es la primera vez que Goldsmith golpea a su mujer Julie-Ann Goldsmith. Hace tan solo dos semanas, el multimillonario se declaraba culpable de maltratar a su mujer después de beber unas cuantas copas de más. . Todo comenzó con una calurosa discusión en la que ella le acusaba de tomar drogas y no prestarle suficiente atención. Los hechos en cuestión sucedieron en las proximidades de la residencia del matrimonio en Wimpole Street. El hermano pequeño de Carole Middleton, la madre de la Duquesa, fue detenido después de que el taxista Daniel Shepherd que los llevaba acudiese en su auxilio y llamase a la Policía.

En una declaración de la víctima, la Sra. Goldsmith, de 47 años, describió su angustia por el ataque: «Estoy extremadamente ansiosa y muy estresada. Estoy sufriendo ataques de pánico y he perdido toda mi confianza», dijo. «Me resulta muy difícil enfrentarme a la gente, soy una prisionera en mi propio hogar». La Sra. Goldsmith dijo que ahora solo sale de casa para ir al trabajo, hacer la compra o pasear a sus perros y habló de su dolor al no poder contactar con su hijastra de 15 años.

El tío de la duquesa admitió su culpa a través de su abogado: «Él acepta que el alcohol tuvo más efecto en él de lo normal». La señora Goldsmith volvió a quejarse de que su marido no le prestaba suficiente atención: «Dedica demasiada atención a los negocios y no a mí», tras lo cual Goldsmith respondió dándole una bofetada en la cara.

Emma Arbuthnot, la magistrada principal de Inglaterra y Gales, dijo durante el juicio a Goldsmith: «Esa noche estabas actuando como un borracho desagradable, no como un borracho feliz, como describen tus amigos», y añadió dirigiéndose a los dos: «Ambos habían estado bebiendo y el taxista escuchó la discusión. Su esposa lo acusó de tomar drogas y dejarla sola la mayor parte de la tarde. La llamaste puta».

Las fotografías de la Sra. Goldsmith mostradas a la corte mostraban a la mujer con un hematoma en la mejilla izquierda y el codo derecho con rasguños, debido a que se desplomó en el suelo y estaba inconsciente en la acera. El magistrado agregó que después de golpear a su esposa en el suelo, el señor Goldsmith no la ayudó «a pesar de la obvia angustia de su esposa. Ella estaba llorando». «También deberías haber sabido que tu esposa era más vulnerable y menos capaz de evitar tu golpe porque ella también estaba borracha», añadió.

Además de la multa, Goldsmith recibió la orden de asistir a 20 sesiones de rehabilitación para evitar nuevos casos de violencia de género. El tío de la duquesa quiso dejar una cosa clara antes de abandonar el juicio: «Las drogas no forman parte de mi vida, no consumía drogas».