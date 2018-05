Emma Watson pone fin a la relación con Chord Overstreet La pareja rompe después de seis meses de noviazgo. Para corroborar que no hay marcha atrás, la actriz ha dejado de seguir a su «ex» en las redes sociales

Resulta más que curioso cómo la magia de Hogwarts traspasa la pantalla y lo conecta todo. La misma semana que Matthew Lewis, el actor que interpretaba a Neville Longbottom en la saga de Harry Potter, anuncia su boda sorpresa, su compañera de reparto, Emma Watson, ponga fin a su relación con Chrod Overstreet.

Watson y Overstreet, famoso por su papel en la serie «Glee», se conocieron a finales de 2017. Por aquel entonces, había pasado muy poco tiempo desde que la actriz terminara con su anterior pareja, el empresario tecnológico William Knight.

Puede que haya sido el poco tiempo entre ambas relaciones, no sé saben aún los motivos, pero el hecho es que después de seis meses de noviazo, la pareja ya no se sigue en las redes sociales.

«Emma y Chord mantuvieron su relación callada al principio, pero se llevaron muy bien desde el primer momento. Pasaron mucho tiempo juntos en Los Ángeles y fueron fotografiados hace apenas unos meses atrás, pero las cosas entre ellos no funcionaron y ahora ambos están solteros nuevamente », confirma una fuente cercana a la pareja.

La idea de mantener una relación discreta al comienzo no es sinónimo de poca armonía, sino una de las máximas de la actriz. «Quiero ser consistente: no puedo hablar de mi novio en una entrevista y después pretender que los paparazi no me fotografíen a las puertas de mi casa», explicaba Watson.