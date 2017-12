El enfrentamiento que distanció durante nueve años a Elton John con su madre Fue el pasado mes de mayo cuando limaron sus diferencias

MADRID 05/12/2017 11:08h Actualizado: 05/12/2017 11:10h

Ahora que la vida les había vuelto a unir después de casi diez años enfrentados, Elton John ha tenido que despedirse de su madre, Sheila Farebrother, después de fallecer este lunes a los 92 años. La historia que hay detrás de la familia del cantante no ha sido precisamente idílica.

Durante mñas de nueve años, madre e hijo mantuvieron una pésima relación como consecuencia de una desavenencia entre ambos en 2008. Este fue el año en el que el artista británico despidió a sus dos colaboradores Bob Halley y John Reid, su chófer y representante por aquel entonces, respectivamente, además de grandes amigos durante 30 años.

Un enfado provocó que el cantante decidiese prescindir de ellos, algo a lo que su madre no estaba dispuesta. Farebrother tenía muy buena relación con ambos amigos de su hijo. De hecho vivía cerca de uno de ellos, que le solía ayudarla cuando lo necesitaba: «No quise prescindir de Bob y John porque conmigo son muy correctos. De hecho, Bob es como un hijo, además vive cerca de mi casa y me ayuda si necesito algo. Elton se lo tomó mal y llegó a decirme que me odiaba», explicaba en una entrevista hace unos años al «Daily Mail».

Elton le pidió que cortase todos los lazos con ellos, pero Farebrother se negó y fue el motivo definitivo del largo distanciamiento. «Para mi asombro, me dijo que me odiaba. Y luego colgó el teléfono, ¡imagínate!, a mí… ¡Su madre!», decía. Y añadía: «John Reid tenía alrededor de 21 años cuando conoció a Elton y comenzaron una relación. De hecho fue él quien convenció a Elton de decirme que era gay. Cuando me lo dijo, lloré. Quería tener nietos».

No fue hasta mayo de este año cuando, madre e hijo se reconciliaron y comenzaron a mantener una buena relación, que solo han podido disfrutar durante seis meses. «Con mi madre estoy de nuevo en contacto, hemos enterrado las hostilidades de los tiempos pasados», contaba el intérprete de «Your song». Pero la vida les ha vuelto a separar seis meses después.