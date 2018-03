El enfrentamiento de Rod Stewart y Elton John y otros piques memorables El británico criticó la anunciada jubilación del intérprete de «Your song»

MADRID Actualizado: 23/03/2018 12:38h

La rivalidad entre Rod Stewart (73 años) y Elton John (70) viene de lejos. Ambos compositores ingleses mantienen una relación de amor-odio desde hace más de 50 años. Pese a que han actuado juntos en numerosas ocasiones y son muy amigos, la competitividad entre uno y otro les puede.

El anuncio de la retirada de los escenarios de Elton John hace dos meses con una última gira mundial -que comenzará en septiembre y durará tres años- ha reabierto un enfrentamiento. «Decir ‘me voy a retirar’ apesta a querer vender entradas…es deshonesto. Eso no es rock and roll», dijo Stewart en el programa de televisión de Andy Cohen, «Watch What Happens Live».

Stewart no se mordió la lengua y aseguró que, cuando llegase su caso, él nunca hablaría de la jubilicación: «Si me jubilo, no haré un anuncio. Me desvanezco». Por si no fuese suficientes con sus críticas palabras, el cantante también atacó a Jonh con el incidente de uno de sus últimos conciertos, en el que un fan se subió al escenario y empezó a tocar el teclado.

John, muy enfadado, se fue de la actuación. Una situación que a Stewart no le hubiese importado en absoluto: «Entiendo a Elton de alguna manera, pero a mí esas cosas no me importan. Me encantan las personas que suben al escenario, siempre te echas unas risas».

El enfrentamiento de Rod Steward y Elton John recuerda, salvando las distancias -ya que estos sí son amigos pese a todo-, al de Taylor Swift y Katy Perry, declaradas enemigas. En 2014, la intérprete de «Shake it off» desveló que compuso «Bad Blood» a una amiga que la había traicionado al robarle algunos de sus bailarines. Lejos de solucionarse el problema, la cosa no hizo más que empeorar con los años.

El caso de Demi Lovato y Selena Gómez no es muy diferente. Aunque ninguna de las dos ha hablado claro sobre lo que les pasó, de un día para otro pasaron de ser las mejores amigas del mundo a no dirigirse la palabra.