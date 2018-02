Enrique de Dinamarca, la última crisis del «príncipe rebelde» El marido de la Reina Margarita fue ingresado durante unas vacaciones en Egipto y luego trasladado a un hospital de Copenhague

La Casa Real de Dinamarca vuelve contener la respiración por la salud del Príncipe Enrique. A sus 83 años de edad y retirado de la vida pública desde 2016, se encontraba de vacaciones en Sharm el Sheik, a orillas del Mar Rojo, cuando nuevos problemas de salud le obligaron a internarse en un hospital egipcio para ser trasladado después a la clínica universitaria Righospital, en Copenhague, donde está siendo sometido a más pruebas. «El Príncipe ha llegado a casa y ha sido ingresado en el Rigshospital en la tarde del 28 de enero, donde, en los próximos días, será sometido a una serie de pruebas médicas», dice el escueto comunicado oficial.

Los detalles de su dolencia no han sido hechos públicos, pero el empresario de hostelería egipcio Anan el Galaly, íntimo amigo del Príncipe y Caballero de Dannebrog, ha reconocido que están relacionados con su demencia, además de comentar que el tiempo que ha pasado en Egipto lo ha disfrutado mucho. Se había trasladado a este país a principios de enero, tras pasar las fechas navideñas en familia, debido a que el clima allí es más beneficioso para su salud.

Demencia

La jefa de prensa de la Casa Real danesa, Lene Balleby, ha declarado a la revista «BT» que no hay motivos para la alarma e incluso la Reina Margarita, en su discurso de año nuevo, se refirió abiertamente a las nuevas rutinas que impone la enfermedad que sufre su marido, al tiempo que agradecía las múltiples muestras de apoyo popular. Se trata de una dolencia que ha trastocado las agendas, pero la pasada Navidad transcurrió con normalidad en el palacio de Marselisborg y la pareja pudo incluso acudir a los servicios religiosos de Nochebuena. «Se me hace raro y difícil acudir a sus compromisos sin estar acompañada por mi marido, pero así son las cosas ahora... Aunque si él está bien, yo estoy bien. ¡Después de todo está de buen humor!», ha declarado en una de sus últimas apariciones públicas.

Aunque la Casa Real no ha relacionado la enfermedad del Príncipe con algunas de sus declaraciones y reivindicaciones en los últimos meses, extraoficialmente se atribuyen a la falta de autocontrol que se asocia a la demencia como uno de sus síntomas. «Ella me toma por tonto», dijo el Príncipe Enrique en referencia a la Reina el pasado mes de agosto, para gran escándalo de buena parte de su país. «No me he casado con la Reina para ser enterrado en Roskilde. Si ella quiere que me entierren a su lado, tiene que nombrarme rey consorte, eso es todo», añadió.

A la sombra de Margarita

«Mi mujer ha decidido que quería ser reina y yo soy muy feliz con esa idea. Pero, como ser humano, debe saber que si un hombre y una mujer se casan, entonces son iguales. Es ella la única que puede hacer algo al respecto», había dio en público, reivindicando su nombramiento como rey consorte, una decisión que ha de tomar la propia Margarita de Dinamarca. Tras estas declaraciones que dejaron entrever graves fisuras en la pareja, ambos se dedicaron dos semanas de descanso en el sur de Francia, zanjando así los rumores de un posible divorcio. La situación se hizo más comprensible para los súbditos daneses una vez hecha pública la enfermedad del príncipe.

Ahora que el Príncipe Enrique disfrutaba de más tranquilidad, ya que está jubilado y los actos oficiales se han reducido considerablemente en su agenda, la Reina había decidido exponer todos los hechos para tranquilizar a aquellos que estuvieran preocupados por su marido. «Está bien en este momento. En realidad, acabo de hablar con él y se encuentra en un país cálido junto al mar y disfrutando... Estoy contenta», afirmaba a finales de noviembre.