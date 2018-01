Las entradas de Joaquín Prat desaparecen tras someterse a un retoque capilar El presentador parece haber aprovechado las vacaciones de Navidad para tapar sus entradas con microinjertos capilares

ABC.ES

Madrid 03/01/2018 12:35h Actualizado: 03/01/2018 12:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Todo comenzó cuando Joaquín Prat, uno de los presentadores de «El programa de Ana Rosa» prometió hace un tiempo que, si Pilar Abel no era la hija legítima de Salvador Dalí, se raparía la cabeza. A mediados del pasado mes de diciembre salía a la luz la sentencia del juez que resultó no ser favorable para Pilar y Joaquín se vio obligado de cumplir su promesa. «A estas alturas he perdido la fe. Yo entiendo que tengas que seguir con tu lucha, pero yo he perdido la mía y mi pelo también de paso», le decía el colaborador a la supuesta hija del pintor, que se encontraba en ese momento también en plató.

Y tras esto, el presentador parece haber aprovechado su nuevo look y las vacaciones de Navidad para someterse a un retoque capilar. Recordemos que el rasurado total en un trasplante de pelo es necesario para poder añadir los microinjertos capilares.

Este procedimiento se basa en la obtención de células progenitoras de cabello del propio paciente combinado con factores de crecimiento autólogos mediante tecnología propia registrada bajo patente, dirigida a tratar a aquellas personas que presenten diferentes alteraciones o disfunciones en el cabello. Las células progenitoras de cabello ayudarán a que las células propias del paciente que se encuentran sin actividad o en reposo empiecen a retomar su ciclo habitual de crecimiento, lo que ayudará no sólo al crecimiento de nuevo cabello, sino también a mejorar el existente, que crecerá más rápido y fuerte.