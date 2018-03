Erika Canela, la Miss que ha demandado a Cristiano Ronaldo por acoso La modelo brasileña, que asegura haber mantenido una relación de dos meses con el jugador en 2016, explica que tras dejarle, recibió insultos y amenazas

La paz y tranquilidad que vive Cristiano Ronaldo en los últimos meses junto a Georgina Rodríguez y sus amados hijos (Alana, Eva María, Mateo y Cristiano Jr.) no podía durar para siempre. Una mujer amenaza con poner fin a su imagen y su estabiliadad.

Erika Canela, una modelo brasileña conocida por ganar el certamen de belleza Miss Bumbum 2016, ha hecho unas declaraciones sorprendentes a «The Sun» sobre el astro portugués. La Miss ha asegurado que va a interponer una demanda contra el futbolista por acoso.

La joven, que asegura que mantuvo una relación de dos meses con Cristiano en 2016, explica que tras dejarle -se enteró de que por aquel entonces ya estaba con Georgina Rodríguez-, la bombardeó con «mensajes ofensivos e insultos».

Todo comenzó cuando ganó el conocido certamen de belleza. Se convirtió en portada de todas las revistas, incluyendo la edición portuguesa de «Playboy». Decidió trasladarse a Portugal y se convirtió en rostro habitual de la televisión.

La modelo asegura que lo pasó muy mal: «Me llamaron puta y dijeron que arruinarían mi vida. No sé si fue él u otra persona. Dejé de comer, no podía dormir y no quería salir más». Lo cierto es que su testimonio no tiene mucha credibilidad, ella misma asegura que no sabe si fue él, solo que fue a raíz de la ruptura. Pese a la poca certeza, confirma que ha tomado medidas legales.

Unas acusaciones que podrían haber tenido respuesta por parte del jugador del Real Madrid. Ronaldo subió una imagen a su cuenta de Instagram en la que dice: «No intenten quitarme el bonito momento que estoy viviendo con noticias falsas. La vida es bonita. Estoy bendecido».