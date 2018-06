El exmarido de Mel B pide una orden de alejamiento y denuncia que la cantante quiere matarle Según Stephen Belafonte , la ex Spice Girl ha asegurado a múltiples personas que quiere verlo «muerto o entre rejas» y teme por su seguridad

Nuevo giro en el culebrón que protagonizan Stephen Belafonte y Mel B. La expareja protagonizó un sonado divorcio, con acusaciones de malos tratos y grabaciones íntimas de por medio, que parece no haber terminado todavía. Y eso a pesar del sustancioso acuerdo económico al que la ex Spice Girl llegó con su ex.

Según publica «TMZ», Belafonte ha pedido una orden de alejamiento contra Mel B, alegando que su exmujer quiere verlo «muerto o en la cárcel». Según los documentos proporcionados por él, Mel B habría hablado en varias ocasiones con sus amigos sobre sus deseos de que su ex apareciese muerto o fuera ingresado en prisión.

A pesar de su alarma, el juez no ha visto motivo para otorgarle la orden de alejamiento que solicitaba, ya que no ve suficientes evidencias de peligro. Y eso que el exmarido de la artista presentó diversos documentos en los que dejaba constancia de haber sido hospitalizado por ansiedad y estrés en los pasados meses.

La denuncia de Belafonte ha sido un capítulo más que demuestra la mala relación entre el exmatrimonio. Hace apenas un mes, era Mel B la que pedía una orden de alejamiento, en este caso para sus hijas, tras denunciar que su expareja les había puesto vídeos de las decapitaciones del Estado Islámico.