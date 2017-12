La familia de Leo Messi sale al rescate de su hermano Matías Desapareció tras sufrir un misterioso accidente en su lancha. Ahora se encuentra en un hospital pendiente de declaración

BUENOS AIRES 02/12/2017

Messi y sus hermanos vuelven a estar en el ojo del huracán. De nuevo es Matías, mayor que el «crack» del Barcelona, el que se encuentra en apuros. La Policía le buscaba -ya está localizado- después de que protagonizara un hecho sangriento a bordo de su lancha y se descubriera una pistola en su interior. La oveja negra de la familia amarró la tarde del jueves en el club de pescadores de Fighiera (Santa Fe), en circunstancias dramáticas. Llegó con el rostro ensangrentado y trató de esbozar una justificación poco verosímil. Al menos así lo apreció el vigilante de seguridad privada que le recibió y el fiscal que pidió la orden de busca y captura del, hasta ayer antes del mediodía, fugitivo por posesión ilegal de arma.

La familia Messi difundió un comunicado en el que asegura que Matías está internado en un hospital donde se sometió a una intervención quirúrgica por «fracturas en mandíbula y paladar», además de «múltiples cortes en la cara» tras sufrir un accidente en el río Paraná y romper con la cabeza el parabrisas de su lancha. Esa versión es similar a la que ofreció el hermanísimo de «Lío» -así le llaman en Argentina-, cuando dijo que había chocado con su fuera borda contra un banco de arena. La explicaciones y su actitud no convencieron. La cubierta de la lancha estaba llena de restos de sangre y las heridas de su cara no parecían responder a las provocadas por un impacto como el descrito. Si a esto le sumamos el aspecto de la cubierta, teñida de sangre, el escenario empezaba a parecerse al de un crimen.

Los agentes de Policía que registraron la embarcación manifestaron sus sospechas después de revisarla palmo a palmo. En esa operación fue cuando descubrieron el arma que la familia, en el comunicado, niega que sea suya. Según la agencia de noticias Telam, se trataría de una pistola nueve milímetros, similar a la última que le incautaron sin que tuviera permiso y por la que cumple tareas sociales para evitar la prisión.

¿Estaba solo?

A partir de ese momento, el dispositivo para localizar a Matías Horacio Messi, se puso en marcha. El fiscal José Luis Caterina ordenó a los agentes de la Subcomisaría 11a de Fighiera -unos 35 kilómetros al sur de Rosario- que fueran a buscarle a su domicilio para que prestara declaración. El objetivo era dilucidar si a bordo de la motora se había producido un hecho violento con más personas, esclarecer lo sucedido y que diera explicaciones sobre la pistola. Las sospechas de que Matías no estaba solo, dado el estado de la cubierta de la lancha, adquirieron peso. Con esa duda en la cabeza, los policías acudieron a la casa del hermano de Messi.

Lejos del astro del balón, Matías vive en lo que en Argentina se llama «country» (urbanización cerrada) en la localidad próxima de General Lagos. La ausencia en su domicilio sirvió en bandeja la orden de su busca y captura. La Fiscalía esperaba que se presentara voluntariamente en comisaría ya que la noticia saltó de inmediato a los medios de comunicación. Pero no lo hizo y el asunto quedó en manos de la familia que tomó ayer cartas en el asunto y difundió el mencionado comunicado. Como en buena parte de los «tropiezos» en los que se ve envuelto Matías Messi, este le coloca «flojo de papeles» con su lancha. La embarcación, con motor Mercury 115, no tiene matrícula porque la transferencia de titularidad no está hecha. Amante del riesgo o incapaz de escapar del ambiente de peligro en el que se mueve desde niño, el último episodio que le tuvo como protagonista se produjo en agosto mientras conducía un Audi A5. Por razones poco claras el vehículo terminó empotrado contra un camión de reparto y él sufrió lesiones leves.

Matías parece empeñado en vivir al límite. En el 2008 tuvo enfrentamientos con la Policía y tres años más tarde la casa de la familia fue escenario de un tiroteo que dejó la fachada como un colador. Hace un par de años circularon imágenes suyas rodeado de narcotraficantes -en especial del clan rosarino Los Monos-, y «barrabravas». Su fama y vínculos con los bajos fondos de Rosario parecen continuar pero este hecho, si se demuestra que no un simple accidente, sería el más grave de todos.