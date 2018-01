Los famosos que se volcaron con la búsqueda de Diana Quer, ahora la despiden en redes sociales Desde políticos, periodistas, deportistas hasta famosos del mundo del corazón han utilizado su influencia para difundir un claro mensaje en contra de la violencia machista

Desde que el pasado mes de agosto Diana Quer, una joven madrileña de 19 años, no regresase a su casa tras haber asistido con unas amigas a la verbena en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal no se la ha dejado de buscar. Hasta este 31 de diciembre, cuando agentes de la Guardia Civil encontraron el cuerpo en una nave industrial abandonada en la parroquía de Asados, una aldea de Rianxo. Fue el propio Enrique Abuín, «El Chicle» quien les dijo a los agentes donde había tirado el cuerpo.

Durante cuatro meses el rostro de Diana Quer empapeló no solo el pueblo donde desapareció, sino también la prensa nacional y las redes sociales. Usuarios anónimos y numerosos rostros conocidos se unieron a la búsqueda de la joven. Famosos entre los que se encontraban Arantxa de Benito, Terelu Campos, Dani Martín, Fonsi Nieto, Christian Gálvez, Paula Echevarría, Paula Vázquez o Raquel Meroño, fueron algunos de los que pusieron su granito fr arena para ayudar a la familia en su búsqueda.

Ayúdanos a encontrar a Diana María Quer, mide 1'75, pelo largo . desapareció en A Coruña, pic.twitter.com/o6SE17V4sU — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) 25 de agosto de 2016

Y el pasado 31 de diciembre, tras quinientos días de investigación y búsqueda constante, hallaron el cuerpo sin vida de la joven. Y muchos de los que en su día arrimaron el hombro para encontrar a la joven, se han querido despedir de ella y denunciar este tipo de agresiones. Juan Carlos Quer y Diana López-Pinel, padres de la joven, así como Valeria, su hermana, fueron los primeros: «Pido a Dios que éste concluya con una condena que sea ejemplar», escribió en una carta abierta su padre, en la que también ha pedido respeto para la familia. Tras él muchos famosos han querido apoyar a la familia en estos momentos tan duros.

Desde políticos, periodistas, deportistas hasta famosos del mundo del corazón han utilizado su influencia para difundir un claro mensaje en contra de la violencia machista a través de las redes sociales.

Mi afecto, solidaridad y apoyo a la familia de Diana Quer y a las de tantos como desgraciadamente pasan por este trágico final tras la pérdida de un hijo. Doloroso momento. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 31 de diciembre de 2017

Querida Diana: desde ahí arriba tendrás que perdonar q en 2005 no detuvieran al hijo de puta de tu asesino acusado de agresión sexual y a ciertos medios de comunicación por airear y especular sobre tu querida familia añadiendo dolor . Mi corazón contigo y los tuyos. #DianaQuerpic.twitter.com/lhvfJXNppW — ana obregon (@anitaobregon) 31 de diciembre de 2017

No entiendo por qué al criminal que ha dicho dónde está el cuerpo de Diana Quer le pixelan la cara. — Eva González (@evagonzalezf) 2 de enero de 2018