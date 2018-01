Fotografían a Kim Kardashian desnuda durante una sesión de fotos en la playa No es la primera vez que la artista posa desnuda, hace tan solo unos días incendió las redes sociales con una nueva fotografía en la que muestra sus curvas

El pasado fin de semana Kim Kardashian fue vista durante una sesión de fotos en la playa de Malibu con un vestido mojado y transparente que no dejaba nada a la imaginación.

La modelo de 37 años es madre de tres niños junto a su marido, el artista estadounidense Kanye West, los cuales daban la bienvenida a la última incorporación del clan West-Kardashian hace apenas una semana por gestación subrogada a través de un vientre de alquiler. A pesar de su reciente maternidad, la protagonista del reality «Keeping Up with the Kardashians» ha demostrado que aún tiene un cuerpo envidiable con una sesión de fotos muy subida de tono. Kim se paseó tranquilamente por la orilla durante el rodaje, mostrando su parte delantera y trasera al descubierto.

No es la primera vez que la artista posa desnuda, hace tan solo unos días incendió las redes sociales con una nueva fotografía en la que muestra su cuerpo. Lo cierto es que la empresaria no tiene ningún pudora la hora de mostrarse sin ropa. Kim también mostró sus curvas recientemente en una campaña de ropa interior de Calvin Klein, junto a sus hermanas Kourtney y Khloe Kardashian y Kendall y Kylie Jenner.

En 2016, dividió a la opinión pública cuando compartió una imagen en la que posó completamente desnuda frente a un espejo, con tan solo dos tiras negras que ocultaban sus partes más íntimas, una imagen publicada tan solo dos meses después de dar a luz a su segundo hijo, nacido en diciembre de 2015. Ante la oleada de críticas por dar un mal ejemplo a los jóvenes, la modelo confesó que la imagen la usó motivarse a perder el peso tras su embarazo, asegurando que no esperaba que la foto, calificada de «obscena», causase tanto escándalo. «Realmente estaba desconcertado al ver que la gente todavía se preocupa por eso. ¡Me han visto desnuda 500 veces!», aseguró a través de su perfil de Twitter. «Algunas personas se indignaron porque soy madre, algunas personas me brindaron su apoyo.., realmente no intento provocar una mala reacción».