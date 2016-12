Â«Ser grosera con los fansÂ», la forma que tiene Jennifer Lawrence para sobrevivir en el mundo de la fama

Ha quedado bien claro. Cualquier mortal que tenga la inmensa suerte de encontrarse con la diosa de Hollywood Jennifer Lawrence, por favor que no le pida un selfie. Al igual que Justin Bieber antes que ella, la protagonista de «Los Juegos del Hambre»ha decidido dejar de retratarse con los cientos de fans con los que se cruza cada día.

«Creo que la gente, los extraños, piensan que somos amigos porque soy famosa y sienten que me conocen. Pero yo no les conozco», confesó durante una entrevista al diario estadounidense Daily Telegraph. «He empezado a ser algo maleducada y a encerrarme en mí misma porque tengo que proteger mi burbuja», dijo refiriéndose al suplicio que para ella supone hablar con cada persona que la reconoce por la calle.

La estrella, de tan solo 26 años de edad, es probablemente la mejor actriz de su generación y sin duda la mejor pagada. Ha alcanzado un nivel de fama y éxito del que es muy difícil pasar desapercibido. «Pienso: ‘Tengo un trabajo raro, no dejes que sea tu realidad’. Eso es más importante para mí que el hecho de que alguien piense que soy maleducada. Así que dejo claro con mi lenguaje corporal que no quiero estar hablando con un extraño. Y si siguen hablándome, simplemente me vuelvo maleducada. No digo nada, pero estoy en plan mmmm, sí, no, vale, adiós», relató la actriz.

Según intentó explicar Lawrence, esa forma de ser grosera es una forma de refugiarse para poder «sobrevivir» en el mundo de la fama. «Lo necesito - de lo contrario simplemente no saldría. Porque sería como, 'Sí, Te amo demasiado - oh mi Dios, somos tan buenos amigos, vamos a hacernos un selfie'. ¿Qué iba a hacer eso con 50 personas al día?. No se puede vivir así», se ha justificado.

Un sueño hecho realidad

Todas estas declaraciones harían creer que Jennifer Lawrence se queja de su vida, algo que ha desmentido rotundamente. La actriz no cambiaría nada de su vida. El éxito y la fama también le han aportado cosas muy buenas e inesperadas, como bailar con Billy Joel al piano con su amiga Amy Schumer en mitad de un concierto, o probarse las míticas gafas de sol que siempre luce el líder vocalista de U2, Bono, para ver el mundo a través de sus ojos. Pero lo que más agradece de todo es trabajar de lo que realmente le gusta en vez de estar sentada en una oficina.

Tras sus últimos éxitos en la gran pantalla como «Passengers», «Joy» o la saga «Los Juegos del hambre», Jennifer Lawrence se ha coronado como la actriz mejor pagada de Hollywood por segundo año consecutivo. Después de descubrir que fue pagada con una cantidad sustancialmente menor que el coprotagonista con el que compartió guión en la exitosa película «American Hustle» el año pasado, se pronunció contra la brecha salarial de género de Hollywood y desde ese momento ha logrado que, por lo menos en su persona, las cosas cambien. Tanto es así que en su última película, «Passengers», ha cobrado bastante más que Chris Pratt, su compañero de rodaje.