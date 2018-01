Gustavo González, su entrevista más dura: «Me gustaría tener un hijo con María Lapiedra» El fotógrafo se derrumbó al recordar la reacción de sus hijos cuando se enteraron de la infidelidad

Si le hubiesen dicho a Gustavo González que unas declaraciones en la revista «Diez Minutos» en las que admitía su aventura extramatrimonial con la actriz María Lapiedra iban a causar tanto revuelo e, incluso, provocarían que le lloviesen las críticas, seguro que el paparazzi se lo hubiese pensado dos veces antes de hacerlo público.

Cierto es que la verdad siempre sale a la luz, aunque quizá hubiese preferido contárselo a su todavía mujer, Toñi, en la intimidad y no pregonándolo a los cuatro vientos. Y es que nunca ha sido un fotógrafo que haya querido vender su vida privada, pero por una razón o por otra -puede que fuese presionado por la actriz al haberlo destapado ella primero- lo ha hecho y se ha convertido en protagonista.

Gtres

Con tal drama a sus espaldas, que parece sacado del guion de una telenovela, acudió como invitado especial este fin de semana a «Sábado Deluxe» para hablar sobre la relación de Lapiedra tras romper con sus respectivos matrimonios. Parece ser que, pese a que han pasado ocho años desde que iniciaron su relación a escondidas, la pasión y el deseo no es un problema para ellos.

Una exmujer y tres hijos

El paparazzi comenzó la entrevista reconociendo que se tenía que haberse «separado antes para que mi exmujer pudiera haber sido feliz. Mi mujer vivía engañada y ella tenía derecho a rehacer su vida», confiesa en relación a Toñi, su exmujer y madre de sus tres hijos. «Mis hijos no me entienden, pero quiero que sepan que todo este tiempo no ha sido mentira», afirmando también que su expareja «es una excelente madre, no se lo merece, la quiero y siempre la querré».

El colaborador se derrumbó al recordar la reacción de sus hijos cuando se enteraron de la infidelidad. «No pido que mis hijos me entiendan. No voy a meter con calzador a nadie. Si mis hijos me pusieran en al tesitura de si ellos o María, no sé lo que pasaría. Tengo que poner orden en mi vida, hablar con las personas que quiero. No voy a comenzar una relación de un día para otro. Tengo la intención que María esté en mi vida», y añadió, «Presenté a María a mis hijos en mi casa hace como dos meses. Fue un error el momento y el lugar. En ese momento ya no vivía con mi mujer. Su reacción no fue buena. Uno de ellos se quedó bloqueado. Bueno, lloraron. Para ellos soy el hombre que ha engañado a su madre. No me hablaron mal, pero fueron duros. Uno me dijo que se le había caído su héroe. Quiero que me acepten con mis debilidades y mis defectos. Y por encima del daño que les estoy haciendo, voy a luchar por ellos».

Gtres

Paralelamente, el fotógrafo también quiso hablar de la ex pareja de la actriz, Mark Hamilton, al que describió como un hombre celoso y agresivo: «Que le pregunten a María si ha tenido que encerrarse en una habitación por culpa de su marido». Tras esto relató cómo una madrugada de hace cinco años tuvo que ir en busca de María Lapiedra cuando se encontraba embaraza de su primera hija. El colaborador confiesa que María tuvo que encerrarse en una habitación por la agresividad de su marido.

Formar una familia

En su entrevista más personal, González confesó que «cuando la besé por primera vez, me cambió la vida», aunque «me costaba decirle 'Te quiero'. Sentía que no tenía derecho a hacerlo. Aún ahora me cuesta decírselo, porque hago daño a mucha gente», aseguró.

Cuando el presentador, Jorge Javier Vázquez, le preguntó si realmente estaba enamorado de la actriz, González no dudó ni un instante: «Sí. La María que veo en televisión, no es la María que yo conozco. Me da rabia que solo se hable de la pasión porque ha habido mucho cariño», aseguró. «Me encantan los niños y, aunque no pueda hablar mucho por no hacer daño a mi familia, igual que me gustaría ser un abuelito joven y tirarme al suelo, sí me encantaría tener un hijo», confesó en relación a la posibilidad de tener un hijo con su amante.