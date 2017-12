Harrods vende por error bolsos de 1.000 euros a 10 El stock de estos accesorios de la firma Aspinal se ha agotado en cuestión de minutos

ABC

MADRID 16/12/2017 20:07h Actualizado: 16/12/2017 20:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Imagine que ha decidido comenzar las compras de Navidad y, viendo regalos en la página de unos grandes almacenes, encuentra un bolso que cuesta alrededor de 1.000 euros por 10. Sí, como ese bolso de Gucci, Louis Vuitton o Miu Miu que aspira a poder comprar algún día.

Algo así les ha sucedido a los compradores online de los londinenses almacenes Harrods. A todos les hacían los ojos chiribitas cuando vieron Marylebone de la firma Aspinal de Londres (que normalmente cuestan 800 euros) por 8. Lo mismo les ha ocurrido con la versión de mano de este mismo modelo, que de costar 150 euros pasaba a valer 15. Por supuesto, en cuestión de minutos se han agotado las existencias en los almacenes de ese modelo de bolso.

No es que Harrods esté tirando la casa por la ventana para hacerles felices a todos por Navidad, tampoco era una venta especial y, por supuesto, esta firma no vende más baratos los bolsos defectuosos. La razón de «regalar» estos bolsos no hay sido otra que un error humano: los decimales de los precios estaban mal colocados. Por eso, la firma ya ha informado que no va a cumplir con las compras que ha recibido a través de la página web de Harrods, porque entienden que el error ha sido de los grandes almacenes.

Son muchos los clientes que se han quejado. Uno en concreto ha contado a «The Telegraph» que había comprado un bolso por 8 euros, que ya habían sido retirados de su cuenta, y que al poco tiempo había recibido un correo electrónico diciendo que no le iban a servir el producto porque estaba agotado. La empresa ha aclarado que en tres o cuatro días volverá a tener su dinero en la cuenta.

«Media hora después de comprar el bolso recibí dos correos electrónicos que decían que el pedido había sido cancelado debido a que los artículos estaban agotados. Volví al sitio web de Harrods, los artículos aún estaban en stock, intenté comprar nuevamente y el precio final aumentó a más de 800 libras», cuenta otro cliente.

Harrods no ha tardado en emitir un comunicado: «Debido a un error de precios del ordenador del proveedor, varios productos de Aspinal han aparecido durante un corto período de tiempo en nuestro sitio web con un precio incorrecto. Inmediatamente hemos corregido el error de los precios y el problema se ha resuelto rápidamente. Harrods ha contactado personalmente con los clientes afectados para informarles sobre el error y que no se enviarían pedidos. Pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados».

Todos ellos deberán esperar a las rebajas de enero para comprar los Aspinal más baratos, pero nunca lo serán tanto.