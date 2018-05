Poco queda ya de aquel alumno tímido, eclipsado por el resto de sus compañeros de Hogwarts. Matthew Lewis, el actor que encarnara a Neville Longbottom en la saga de Harry Potter, ha dado un paso casi más importante que la derrota de Voldemort: le ha dado el «sí, quiero» a su prometida, la bloguera Angela Jones.

La noticia ha llegado a través de las redes sociales del actor acompañado de una foto de los ya marido y mujer y un mensaje mucho más desenfadado. «No solo me perdí a los Arctic Monkeys en Los Ángeles, sino que cuando estaban actuando en Italia no pude ir porque a esa misma hora estábamos casándonos mi mujer y yo», bromeaba el intérprete.

Not only did I miss @ArcticMonkeys in LA but they were performing in Italy at the same time we were there and my wife made me get married instead. Fuming. pic.twitter.com/VEZfTkizBa