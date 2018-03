Nace Alejandro, el tercer hijo de Sergio Ramos y Pilar Rubio El pequeño, que se une a los otros dos hijos de la pareja, Sergio y Marcos, ha pesado poco más de tres kilos

Sergio Ramos estaba despistado durante el partido que enfrentó a España contra Alemania, pensando en su pareja, Pilar Rubio, y en el hijo que estaba a punto de nacer. La colaboradora de Pablo Motos podía dar a luz en cualquier momento, y el de Camas no quería perdérselo. Tras el encuentro, que terminó en empate, Ramos aseguró que esperaba que este domingo naciese por fin el pequeño, y terminó acertando

«Con enorme alegría os presentamos a Alejandro. Ha nacido (el domingo de Ramos) a las 18:24h y ha pesado 3,1kg. La mamá y el pequeñajo están estupendamente. Gracias a todos. Te quiero, @PilarRubio_ », escribió el jugador del Real Madrid en su cuenta oficial de Twitter, un mensaje que también tradujo al inglés.

«¡Os presentamos a Alejandro! Ha llegado a nuestras vidas a las 18:24h, todo ha salido bien y el papá, Sergio Jr, Marco y yo estamos muy felices. Gracias, mi amor @SergioRamos por no soltar nunca mi mano y gracias a todos por el cariño que nos estáis demostrando. We are very happy to introduce you to Alejandro, born today at 6:24PM, 3.1kg. Thank you for sharing our joy. I love you @SergioRamos»

Cuando se conoció la noticia del embarazo, la pareja concedió una entrevista a «Lecturas» asegurando que en esta ocasión, tras sus otros dos hijos, iban «a por la niña». Pero finalmente volvió a imponerse la genética masculina: A Sergio, de cuatro años, y Marcos, de siete meses, se le suma ahora el recién llegado Alejandro.